الاتفاقية تهدف إلى تعزيز حماية البيانات والأمن السيبراني للمؤسسات والشركات في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) اليوم (الإثنين 13 نوفمبر الجاري) عن توقيع اتفاقية تعاون مع "تاليس"، الشركة الرائدة عالميًا في حلول التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الأمن والهوية الرقمية، لتعزيز قطاع خدمات الأمن المادي والسيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

و على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2023 وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والسيد "باتريس كاين"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تاليس"، تم توقيع الاتفاقية من قبل كل من المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة "ديوا الرقمية" وإلياس مراوي، نائب رئيس الأعمال المدنية في الشرق الأوسط في شركة "تاليس".

ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في توفير حلول مبتكرة تهدف إلى تعزيز البنى التحتية الرقمية في المنطقة لضمان حماية البيانات والأمان بأعلى درجات الموثوقية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل على تحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز نظام بيئي رقمي آمن ومرن للمؤسسات والشركات في دولة الإمارات، واستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني بدورتها الثانية ، التي تترجم محور الأمن السيبراني من استراتيجية دبي الرقمية، وتهدف إلى إنشاء فضاء إلكتروني آمن وموثوق لدعم البنية التحتية الرقمية للإمارة، بما يعكس التزام مركز دبي للأمن الإلكتروني بهيئة دبي الرقمية تجاه حماية المنظومة الرقمية والتركيز على تسريع وتيرة التحوّل الرقمي ومبادرات المدينة الذكية. ومع التقدم المتسارع في مجالات الربط الرقمي، بات من الأهمية القصوى حماية البنية التحتية الرقمية لقطاعات الأعمال. وتعكس شراكتنا مع شركة "تاليس" التزامنا المشترك لدعم قدرات الأمن السيبراني من خلال الاستفادة من حلول "مورو" التقنية المتطورة وخبرة شركة تاليس المتخصصة في هذا القطاع. ونهدف من خلال هذه الشراكات إلى ترسيخ موقع دبي كمركز عالمي في مجال توفير حلول الأمن السيبراني المتقدمة".

ومن جانبه، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة "ديوا الرقمية": "نلتزم في شركة "مورو" بتعزيز أمن الأصول الرقمية في ضوء التطور التقني المستمر. ويعكس تعاوننا مع "تاليس" جهودنا في تقديم حلول متطورة تلّبي احتياجات الأمن السيبراني المتزايدة للشركات والمؤسسات. ومن خلال هذه الاتفاقية مع شركة "تاليس"، نعوّل على دمج خبرة شركتينا لتعزيز قطاع الأمن الرقمي وبناء أسس متينة ومرنة للمستقبل الرقمي".

وفقًا لاتفاق الشراكة، ستقدّم شركة "مورو" حزمة شاملة من خدمات الأمن السيبراني للمؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك توفير منصة الأنظمة الأمنية لتعزيز التدابير الأمنية الفعّالة عبر دمج التقنيات المتقدمة وآليات المراقبة المتطورة. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم الشراكة خدمات استشارات سيبرانية لتقنية المعلومات وتقنية التشغيل لردم الهوّة بين التكنولوجيا المعلوماتية وتكنولوجيا التشغيل. وسيتم تنفيذ حلول متطورة لحماية البيانات الحيوية ومنع الوصول غير المصرح به. كما ستقدم الشراكة أيضاً خدمات الكشف عن التهديدات السيبرانية والاستجابة لها مع توفير أنظمة متقدمة للرصد والتصدي لاختراقات الأمن المحتملة بشكل فعّال وسريع.

من ناحيته، قال إلياس مراوي، نائب رئيس الحسابات المدنية في الشرق الأوسط في شركة "تاليس": "نسعى دائما في "تاليس" إلى الابتكار، لخلق عالم أكثر أمانًا من خلال حلول التكنولوجيا الحديثة. وتعاوننا مع شركة "مورو" يؤكد التزامنا بتقديم خدمات أمن شاملة، مما يرسخ القدرة على التكيف مع الأنظمة الرقمية المترابطة. وستسهم الاتفاقية الجديدة في تزويد دولة الإمارات بقدرات تكنولوجية فريدة ومستقلة تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031»".

وبصفتها شركة رائدة عالمياً في مجال الأمن الرقمي والمادي، تعمل "تاليس" بشكل وثيق مع المؤسسات لمساعدتها في تلبية احتياجاتها في مجالات الأمن السيبراني وذلك على اختلاف أنشطتها وسرية بياناتها ومتطلباتها. وتهدف "تاليس" إلى تقديم الحلول الأمنية التي تمكّن المؤسسات من تطوير اعمالها والاستفادة القصوى من ميزات الحلول الرقمية.

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