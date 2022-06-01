· تمكين أصحاب الهمم وترسيخ مكانة الإمارة كمدينة مثالية لهذه الفئة

· تنفيذ مجموعة من البرامج الثقافية والفنية الإبداعية والتراثية التي تستهدف أصحاب الهمم

· تعزيز ثقافة الشراكة وتكامل الجهود لتحقيق سعادة المجتمع بجميع شرائحه

· المشاركة في إبراز المشهد الثقافي والإبداعي في البطولات الرياضية الدولية والعالمية

دبي- الإمارات العربية المتحدة: ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وتحويل دبي إلى مدينة مثالية لهم، أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" اتفاقية تعاون مع "نادي دبي لأصحاب الهمم" بهدف توطيد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لتعزيز سعادة وجودة حياة أصحاب الهمم وترسيخ ثقافة المشاركة في المبادرات المجتمعية من أجل تطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع.

وقع الاتفاقية سعادة هالة بدري، مدير عام دبي للثقافة، وسعادة ثاني جمعة بالرقاد الفلاسي، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم. وحضر التوقيع من طرف "دبي للثقافة" كل من منصور لوتاه المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة، والدكتور سعيد خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب، ومنى فيصل القرق، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث، ومروان نقي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وشيماء راشد السويدي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي. كما حضر التوقيع ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم.

وتحدد هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر النادي أطر التعاون بين الجانبين في مجموعة من البرامج الثقافية والفنية الإبداعية والتراثية التي تستهدف فئة أصحاب الهمم، وتنفيذ خطة لتحسين تجربة هذه الفئة في المرافق الثقافية التابعة للهيئة. إلى جانب تفعيل الجانب التطوعي لتقديم البرامج والورش الثقافية والفنية من قبل المبدعين والمواهب الحاصلين على الفيزا الثقافية لأصحاب الهمم المنتسبين إلى النادي.

كما تسعى "دبي للثقافة" عبر هذا التعاون إلى الاستفادة من خبرات نادي دبي لأصحاب الهمم في تقييم مرافق الهيئة وفقاً للمعايير المعتمدة لأصحاب الهمم، وتقديم ورش تدريبية وتأهيلية تخصصية للكوادر البشرية التابعة للهيئة حول آليات التعامل مع أصحاب الهمم، وتزويدهم بدورات تعليمية للغة الإشارة.

وأكدت بدري على أن التعاون بين "دبي للثقافة" ونادي دبي لأصحاب الهمم ينطلق من ثقافة الشراكة وتكامل الجهود التي تشكّل أساس التنمية الشاملة في الإمارة، وذلك من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب المؤسسية على الصُعد كافةً، لتحقيق التقدم والرفاه المستدام وسعادة المجتمع بجميع شرائحه.

وقالت بدري: "تعكس هذه الاتفاقية حرص الطرفين على تحقيق رؤية حكومة دبي في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وترسيخ ثقافة المشاركة في المبادرات المجتمعية من أجل تطوير الخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في تعزيز سعادتهم والارتقاء بجودة حياتهم، وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع ليكونوا منتجين وفاعلين ومساهمين في نهضة الإمارة وازدهارها ".

وأضافت بدري: "نتطلع عبر هذه الشراكة أيضاً إلى توطيد دورنا في دعم ورعاية المواهب والمبدعين من أصحاب الهمم، وتعزيز مشاركتهم في المبادرات والفعاليات الثقافية والمعارض الفنية التي تنظمها الهيئة، إضافةً إلى إبراز المشهد الثقافي والإبداعي في البطولات الرياضية الدولية والعالمية، بما ينسجم مع مهمتنا في ترسيخ مكانة الإمارة الثقافية والإبداعية على الساحة العالمية".

من ناحيته وجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم الشكر إلى سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي" دبي للثقافة "على اهتمامها ودعمها لمبادرات "أصحاب الهمم" مثمناً دور الهيئة كوجهة مؤثرة في مستقبل الصناعات الإبداعية.

وقال: "إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الجهود المشتركة بين "دبي للثقافة" و"دبي لأصحاب الهمم" وتعزيزا للشراكات بين مختلف قطاعات المجتمع بما تملكه الهيئة من مكانة كراعية للثقافة والفنون في دبي ودورها في بناء مستقبل الثقافة مما سيكون له المردود الإيجابي على "أصحاب الهمم" في المجالات الرياضية والثقافية والمجتمعية وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وأشار بالرقاد إلى أن مشاركة "أصحاب الهمم" في المشهد الثقافي والابداعي في دبي ثمرة التعاون بين الهيئة والنادي بما يدعم استراتيجية دبي الثقافية، ووصف الاتفاقية بـ"المبادرة النوعية" التي تحقق طموحات "أصحاب الهمم" في المجال الثقافي وتفجير طاقاتهم الابداعية في مجالات الثقافة والفنون من أجل تنمية مواهبهم لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة ولاسيما الثقافية.

وقال: "ظلت القيادة الرشيدة توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في كافة المجالات والتي ترفع دائما شعار تمكين "أصحاب الهمم" ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه حيث نسعى جميعاً لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة.

من جانبه وجه العصيمي الشكر إلى سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على دعمها لمبادرات "أصحاب الهمم" التي تقود إلى تمكين هذه الفئة في المجتمع وتحقيق الدمج الشامل.

وأوضح العصيمي أن الاتفاقية ستحقق اندماج "أصحاب الهمم" في الفعاليات الثقافية المختلفة من خلال توفير المبادرات التي تتناسب مع فئات الإعاقات المختلفة التي تؤدي إلى التفاعل الكامل لأصحاب الهمم مع الأنشطة الثقافية بصورة متساوية، مضيفاً: "أن النجاحات التي ظل يحققها أصحاب الهمم في كافة المجالات ثمرة الدعم والاهتمام الكبيرين من قيادتنا الرشيدة لتحقيق طموحاتهم المطلوبة".

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