دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة دعم الخدمات الأمنية ومجموعة اينوك عن توحيد جهودهم الرامية لتطوير كفاءة ومهارة الفاحصين في مراكز الفحص المعتمدة لدى حكومة عجمان، وذلك من خلال عقد برنامج تدريبي من "أكاديمية أوتوبرو"، مركز التعليم والتميّز ضمن قطاع خدمة وصيانة السيارات التابع لمجموعة اينوك، وبهدف تعزيز المعرفة بالتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحدث الممارسات العالمية المتعلقة بفحص المركبات لضمان السلامة على الطرقات.

هذا ويهدف التدريب الذي تقّدمه "أكاديمية أوتوبرو" إلى تطوير قدرة وكفاءة الفاحصين بالتعرف على الأعطال وطرق تشخيصها، وذلك لضمان الامتثال لمعايير السلامة والبيئة. إذ شمل برنامج التدريب خدمات الفحص لكل من المركبات الخفيفة والثقيلة، حيث اطلع من خلاله الفنيون على أحدث التقنيات والمعايير القياسية الخاصة بفحص المركبات.

بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يشرفنا تزويد حكومة عجمان ببرامج التدريب المعتمدة بالشهادات العالمية والتي نقدمها من خلال أكاديمية أوتوبرو، حيث ندرك في اينوك الدور الهام الذي تسهم به هذه البرامج في تحسين مهارات الفاحصين وتزويدهم بالمعرفة المطلوبة لفحص المركبات، كما نلتزم بالعمل عن كثب مع الهيئات الحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على سلامة الأفراد على الطرقات وتقليل مخاطر الحوادث."

من جانبه، قال سعادة محمد الشامسي، المدير التنفيذي لهيئة دعم الخدمات الأمنية: "نلتزم في حكومة عجمان بتلبية أعلى معايير السلامة العالمية، ومن خلال هذا البرنامج التدريبي المقدّم من مجموعة اينوك، نسعى إلى نشر الوعي وتعزيز معايير السلامة لدى فاحصي المركبات، إضافةً إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير القدرة الفنية والكفاءة لتحديد وكشف الأعطال الفنية بما يضمن التأكد من صلاحية المركبة للسير على الطرقات واستيفائها لكافة المعايير المعتمدة في الدولة."

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج التدريبي بدورٍ فعال لتطبيق معايير السلامة والبيئة المتّبعة في فحص المركبات في إمارة عجمان، إضافةً إلى ضمان امتثال المركبات على طرقات الإمارة لأعلى معايير السلامة والشروط البيئية.

تجدر الإشارة إلى أن "أكاديمية أوتوبرو" الحديثة تقدّم حزمة من برامج وفرص التدريب الحديثة والمتنوعة العملية والنظرية للأفراد والعديد من الهيئات مثل هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وشرطة الشارقة. وتعد الأكاديمية الجهة الوحيدة حالياً المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل "معهد صناعة السيارات -المملكة المتحدة" لعقد دورات تدريبية معتمدة للأفراد والهيئات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين وإصدار شهادات الكفاءة المعتمدة دولياً والخاصة بالمركبات الكهربائية وفحص المركبات.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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