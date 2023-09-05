العلا، المملكة العربية السعودية

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مذكرة تعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية؛ لتبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات السياحية المشتركة بينهما، وذلك لتعزيز مكانة السعودية كإحدى أكبر الوجهات في العالم استقطاباً للسياح والمستثمرين.

ووقع مذكرة التعاون المهندس عمرو المدني الرئيس التنفيذي للهيئة، وجون باجانو، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتتضمن المذكرة تحفيز نمو قطاع السياحة في المملكة من خلال نقل المعارف والخبرات، وأفضل الممارسات والأفكار المبتكرة والحلول، مع حرص الجانبين على مواكبة "رؤية المملكة 2030"، وتحقيق أهدافها وطموحاتها.

ويتيح هذا التعاون للعلا ومشروع البحر الأحمر تحقيق أهدافهما باعتبارهما وجهتين سياحيتين طوال العام، حيث تساهمان في تقديم صورة نموذجية عن فاعلية واستقطاب القطاع للزوار، مما يعزز من مساهمتهما في تنويع الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن الشركة تقوم بتطوير مواقع سياحية على البحر الأحمر بشكلٍ مستدام من خلال الجمع بين التنوع البيولوجي الغني والإرث الثقافي للمنطقة الساحلية مع أرقى خدمات ومرافق الضيافة.

وتعد العلا، إحدى أهم وأبرز المواقع التاريخية والسياحية، حيث تسعي الهيئة إلى أن تصبح المحافظة وجهةً عالمية للتاريخ والتراث والفنون والثقافة والرياضة، ومكاناً للعيش والعمل والزيارة عبر برامج مستدامة تراعي التنمية الحضارية والاقتصادية والتراثية.

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