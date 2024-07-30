أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن اليوم المركز العالمي لتمويل المناخ، وهو مؤسسة مستقلة تسعى إلى تحفيز الاستثمارات والحلول المناخية على مستوى العالم، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وهي منظمة حكومية دولية تدعم الانتقال للطاقة المتجددة، عن شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق مبادرات تمويل المناخ والطاقة المتجددة على مستوى العالم. وشهد توقيع مذكرة التفاهم السيد سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).

ويساهم المركز العالمي لتمويل المناخ في إنشاء منظومة شاملة تدعم الاستثمارات في مشاريع مستدامة ومرنة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، من خلال الجمع بين أحدث الأبحاث والابتكارات في السوق وبرامج بناء القدرات والمبادرات العملية الهادفة لتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة والنامية.

سيستفيد هذا التعاون من تكامل جهود المركز العالمي لتمويل المناخ والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" عبر مختلف مسارات العمل، بما في ذلك تحليلات ومعلومات الأسواق، وبناء القدرات، والمنصات العملية، والمبادرات التشاركية. وتهدف الشراكة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال العمل المناخي، إلى دفع الحلول المبتكرة التي تعزز حجم تمويلات المناخ وتحسن إمكانية الوصول إليها والقدرة على تحمل تكاليفها على مستوى العالم.

وبموجب الشراكة الجديدة، سيتعاون الطرفان على مسارات العمل الثلاثة التالية:

البحث والابتكار: سيتعاون الطرفان لإجراء أبحاث وتحليلات الأسواق لتعزيز قيادة الفكر وإيجاد حلول مبتكرة لأبرز المواضيع المحورية التي تقود تدفق تمويلات المناخ الحالية والمستقبلية على مستوى العالم، بما في ذلك آليات إزالة المخاطر، وفرص التصنيع المستدام، وأسواق الكربون، والابتكار في مجال السياسات وغيرها. بناء القدرات والدعم الفني: يسعى الطرفان إلى زيادة اعتماد الحلول المناخية من خلال تعزيز القدرات المحلية. وستشمل جهودهما المشتركة بناء أطر قوية للطاقة المتجددة ووضع سياسات وأنظمة للبنية التحتية المرتبطة بها، إلى جانب تنمية المهارات المالية اللازمة لتطوير المشاريع المستقبلية، وغيرها . التحالفات العملية وتمويل المشاريع المستقبلية: سيعمل الطرفان معاً لتعزيز الشراكات والمبادرات العملية التي تحقق مكاسب مشتركة وتكاملاً مثالياً، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمل كل منهما في مجال دعم البلدان الأفريقية في رحلة تحول قطاع الطاقة من خلال برنامج وكالة "آيرينا" لتسريع الشراكات لتبني مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا ومبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا التي يستضيفها المركز العالمي لتمويل المناخ. سيتعاون الطرفان أيضاً على تنظيم واستضافة الأحداث، بما في ذلك ورش العمل والفعاليات الرامية لتسهيل عقد الصفقات، بهدف دعم تبادل الخبرات والمعارف، وجمع المستثمرين في مجال المناخ بالفرص الاستثمارية الواعدة، وإنشاء وتعزيز الشراكات، وتطوير حلول مبتكرة لتمويل الطاقة المتجددة لزيادة الإقبال على الاستثمارات المناخية العالمية .

وفي هذه المناسبة، قالت مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ: "من خلال توحيد جهودنا مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، يتخذ المركز العالمي لتمويل المناخ خطوة هامة في مسيرته نحو تسريع تدفق تمويلات المناخ ودعم مبادرات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم. ومن شأن هذا التعاون، القائم على رؤية عالمية مشتركة للعمل المناخي، أن يدعم البلدان والمجتمعات في تنفيذ حلول مناخية فعالة وبناء مستقبل أكثر استدامة."

وبدوره قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "على الرغم من الزخم السياسي الملحوظ الذي أرساه اتفاق الإمارات والحاجة للتحول للطاقة المتجددة، فإن التقدم في التحول في مجال الطاقة ما زال يختلف من منطقةٍ إلى أخرى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى صعوبة الوصول إلى الموارد المالية بأسعار معقولة، لذلك، تسعى هذه الشراكة الاستراتيجية مع المركز العالمي لتمويل المناخ إلى معالجة هذا التفاوت من خلال تعزيز تدفقات التمويل وبناء القدرات وتشجيع الابتكار".

نبذة عن المركز العالمي لتمويل المناخ

يُعد المركز العالمي لتمويل المناخ، الذي يتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له، أحد مراكز التمويل الدولية الرائدة في أبوظبي، وهو مؤسسة مستقلة تركز على القطاع الخاص وتلعب دور المحرك والمحفز الفكري، من خلال التركيز على تعزيز الابتكار، وحشد جهود أصحاب المصلحة، وإتاحة فرص بناء القدرات للجهات المالية على مستوى العالم.

أُعلن عن إنشاء المركز العالمي لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ 2023 (COP28) الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عبارة عن مبادرة تعاونية بين مجموعة من الشركاء الرئيسيين تضم سوق أبوظبي العالمي، والقابضة ADQ، وبلاك روك، ومؤسسة صندوق الاستثمار الخاص بالأطفال، وتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري، وإتش إس بي سي، ومصدر، وناينتي ون، ومجموعة البنك الدولي وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال العمل المناخي.

وباعتباره من المبادرات المهمة الناتجة عن مؤتمر المناخ (COP28)، سيواصل هذا المركز المستقل في أبوظبي دعم توسيع وتكامل أسواق التمويلات المستدامة عالية الكفاءة لدفع رحلة النمو في تمويل المناخ.

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