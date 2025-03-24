أمجد قنديل

تلتزم الوزارة بمواصلة تطوير كافة جوانب منظومة التعليم المهني لتخريج كفاءات تمريضية عالية الجودة وقادرة على تلبية الاحتياجات الصحية في الدولة والعالم

ستساهم الاتفاقية في تعزيز آليات التقييم الأكاديمي والتعاون البحثي بين المؤسسات التعليمية في الإمارات ونظيراتها الدولية، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة تعليمية رائدة في التخصصات الصحية

الإمارات العربية المتحدة: وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلةً بمفوضية الاعتماد الأكاديمي، مذكرة تفاهم مع هيئة اعتماد برامج التمريض التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية (ACEN)، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك نحو إثراء جودة برامج التمريض التعليمية، ورفع مستوى المعايير الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لتعزيز كفاءة القطاع الصحي الوطني.

وتعليقاً على ذلك، قال الأستاذ الدكتور أمجد محمد قنديل مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالإنابة: "يمثل هذا التعاون تأكيداً على التزام الوزارة بمواصلة تطوير كافة جوانب منظومة التعليم المهني لتخريج كفاءات تمريضية عالية الجودة وقادرة على تلبية الاحتياجات الصحية في الدولة والعالم، حيث ستساهم هذه الاتفاقية في ضمان توافق برامج التمريض الأكاديمية في الدولة مع متطلبات الاعتماد الدولي، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً رائداً في مجال التعليم الطبي على مستوى المنطقة."

وأضاف الدكتور أمجد قنديل بأن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز آليات التقييم الأكاديمي والتعاون البحثي بين المؤسسات التعليمية في الإمارات ونظيراتها الدولية، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة تعليمية رائدة في التخصصات الصحية. وتابعت: "تعكس هذه الاتفاقية حرص دولة الإمارات على تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي، من حيث توفير فرص متنوعة للطلبة والمدرسين والمؤسسات الأكاديمية للاستفادة من أحدث التطورات في المناهج وأساليب التدريس، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية الرائدة في شتى المجالات والتخصصات".

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير سياسات وإجراءات ضمان الجودة للبرامج التمريضية في دولة الإمارات، بما يعزز من مصداقيتها واعتمادها دولياً، وتنظيم مراجعات أكاديمية مشتركة بين الجانبين من أجل تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم التمريضي، بالتزامن مع تمكين مؤسسات التعليم العالي الإماراتية من الحصول على اعتمادات دولية لبرامج التمريض، بما يعزز من فرص خريجيها للالتحاق بسوق العمل محلياً وعالمياً. كما تركز مذكرة التفاهم على تبادل المعارف والخبرات حول أحدث الابتكارات في مجال التعليم في التمريض، وضمان تكامل المناهج مع التطورات الحديثة في الممارسات الطبية.

من جانبها قالت الأستاذة الدكتورة كاثي شابيل، الرئيس التنفيذي للجنة الاعتماد للتعلّم في التمريض بالولايات المتحدة الأمريكية: "يسرنا أن نتعاون مع مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمراجعة برامج تعليم التمريض في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل على إثرائها وتطويرها. ويجمعنا الالتزام المشترك بضرورة الارتقاء بجودة التعليم التمريضي، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة الحيوية ستساهم في توفير العديد من الفرص المثمرة للطرفين. كما يسعدنا أن نضع موارد هيئة اعتماد برامج التمريض التعليمية (ACEN) في متناول الطلبة والكوادر التدريسية والمؤسسات التعليمية في دولة الإمارات، ونتطلع قدماً إلى مواصلة هذا التعاون للارتقاء معاً بمهنة التمريض حول العالم نحو آفاق جديدة من الجودة والتميز".

وتمثّل الاتفاقية خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات في تطوير منظومة تعليمية متكاملة ومتقدمة تدعم النمو المتسارع الذي يحققه قطاع الرعاية الصحية على المستوى الوطني، عبر إعداد كوادر تمريضية مؤهلة قادرة على مواكبة مختلف التحديات الصحية المستقبلية.

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