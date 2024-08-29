عمّان: يواصل البنك الأهلي الأردني عقد اتفاقيات مع الجامعات الأردنية لتعزيز مهارات الطلبة العملية وتأهيلهم لسوق العمل؛ حيث أبرم مؤخرًا مذكرة تفاهم مع جامعة اليرموك وقّعها بالنيابة عن البنك الرئيس التنفيذي/ المدير العام الدكتور أحمد الحسين، وعن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تقليص الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي؛ إذ تسعى إلى تحويل البرامج الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تواكب تطورات السوق، إضافة إلى دعم الأبحاث والمشاريع المشتركة، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل، لتمكين الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة للنجاح في هذا المجال الحيوي، كما تشمل الاتفاقية دعم المبادرات التعليمية والمشاريع الخاصة بالجامعة.

يسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تخريج جيل من الطلبة مجهز بالمعرفة العميقة والمهارات المتقدمة في التكنولوجيا المالية، مما يمكّنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي. وتتضمن هذه الشراكة أيضًا مشاركة كوْن Qawn"؛ التطبيق التابع للبنك الأهلي الأردني والأول في المملكة للخدمات المالية بطابع اجتماعي بعدد مستخدمين يتجاوز 150 ألفاً، في الفعاليات التي ستستضيفها جامعة اليرموك. وسيتعرّف الطلبة على هذا التطبيق الذي يحظى بشهرة واسعة بين الشباب؛ إذ يتيح لهم إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان، مما يعزز التحول نحو مستقبل الاقتصاد الرقمي ويواكب التقدم التكنولوجي.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، شدّد الدكتور أحمد الحسين على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الابتكار وتهيئة الطلبة لتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية، قائلًا: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي وقطاع التكنولوجيا المالية. وبالتعاون مع جامعة اليرموك، نهدف إلى تدريب وتأهيل أبنائنا الطلبة لسوق العمل، مما يضمن أن يصبح هؤلاء الطلبة مجهزين بالمعرفة والمهارات المطلوبة لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل الرقمي".

ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور مسّاد: "إن هذه المذكرة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتوثيق علاقاتها مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، بهدف العمل والتعاون المشترك بين الفريقين، وإطلاق مبادرات مختلفة مشتركة تشمل النشاطات والترويج لتطبيق "كونQawn " الخاص بالبنك بهدف تحويل حرم الجامعة إلى حرم يدعم التكنولوجيا المالية الرقمية".

وأشاد مسّاد بما أولته مذكرة التفاهم من اهتمام على صعيد التعاون البحثي ودعم الطلبة بشكل خاص، من خلال إنشاء فرق للتبادل المشترك للأبحاث والتكنولوجيا وتعزيز التعاون المستقبلي وعقد الحوارات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية المصممة خصيصًا لطلبة الجامعة وكوادرها، إضافة إلى عقد النشاطات ذات العلاقة بمجالات الابتكار وريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلبة.

يعمل البنك الأهلي الأردني على توسيع شراكاته مع الجامعات المحلية، وذلك إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والأكاديمي لدفع عجلة الابتكار وتوفير فرص توظيف أفضل للشباب؛ حيث سبق له التعاون مع عدة جامعات مرموقة مثل جامعة البترا، وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، والجامعة الألمانية الأردنية، وجامعة الحسين التقنية، والجامعة الهاشمية، والجامعة الأردنية، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بما يعكس التزامه بتعزيز الفرص التعليمية للشباب وبناء مستقبل مشرق للمجتمع.

-انتهى-

#بياناتحكومية