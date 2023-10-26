أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب مُذكِّرة تفاهم مع "جامعة المدينة عجمان" لتعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية، وتبادل الخبرات للمُساهمة في تطوير المجتمع المحلي، وتقديم خدمات لتنمية المؤسسات المحلية والاتحادية والخاصة لنشر الثقافة الضريبية في المجتمع من خلال القنوات الأكاديمية والتدريبية، وتقديم حوافز وتسهيلات للتشجيع على انتهاج المسارات التعليمية والتدريبية المُتعلقة بالقطاع الضريبي.

وقع الاتفاقية سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، والسيد عمران خان رئيس جامعة المدينة عجمان.

وتهدف مُذكِّرة التفاهم التي تم توقيعها في مقر الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي إلى تكثيف التعاون لإعداد وتنظيم دورات تدريبية مُتخصِّصة في مجالات ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، ودمج المُحتوى الضريبي في المناهج الأكاديمية المُتخصِّصة في المحاسبة والقانون والتخصُّصات الأخرة المعنية، بما يشمل تطوير المناهج الدراسية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا لتشمل المحتوى الضريبي.

كما تهدف إلى التعاون بين الجانبين في مجالات البحوث والدراسات والاستبيانات، والتعاون المُشترك لتوفير المنح الدراسية والخصومات لبرامج البكالوريوس والماجستير والدورات المهنية.

وقال سعادة خالد البستاني: "توفِّر مذكرة التفاهم التي أُبرمتها الهيئة مع جامعة المدينة عجمان إطاراً فعالاً للتعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز الثقافة الضريبية، وتشجيع التعلُّم المُستمر في هذا المجال الواعد، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات المُجتمع، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الضريبية بأساليب متنوعة تتميز بوضوح المعلومات وسهولة تطبيقها".

وأضاف سعادته: "تُساهم هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين للمُساهمة في مزيد من الارتقاء بالكفاءات المهنية للعاملين في المجال الضريبي والقطاعات المرتبطة به، من خلال تطوير محتوى أكاديمي وتدريبي ضريبي مُتخصِّص، وذلك من مُنطلق حرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جهات القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات التعليمية لدورها الأساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، بما يُساهم في دعم رؤية دولة الإمارات لزيادة الاعتماد على اقتصاد المعرفة، والاعتماد على أدوات فعالة لتقييم وتطوير المواهب، وتسريع عملية الارتقاء الوظيفي".

من جانبه قال السيد عمران خان: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تعزيز نهج الشفافية والمُساهمة توفير بيئة مُشجعة على الامتثال الضريبي، كما يوفر فرصاً متنوعة لنشر الثقافة الضريبية على نطاق واسع لدى طلاب الجامعة من خلال الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها بشكل مشترك بين جامعة المدينة عجمان والهيئة الاتحادية للضرائب، فضلاً عن دمج محتويات

أكاديمية ضريبية في المناهج الدراسية للجامعة، وتزويد طلابنا بالمهارات العملية والمعرفية بما يفيدهم في حياتهم المهنية المستقبلية".

#بياناتحكومية

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