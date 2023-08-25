الأكاديمية تعمل على تعزيز شراكاتها مع أفضل 200 جامعة حول العالم بما يخدم رؤيتها بالوصول الى الريادة العالمية.

إطار شامل للتعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين في مختلف المواضيع والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

تنفيذ عدد من البرامج المشتركة، منها: برنامج تبادل أعضاء هيئة التدريس، وبرنامج التبادل الطلابي لمرحلتي الدراسة الجامعية والدراسات العليا.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : وقعت أكاديمية ربدان وجامعة موناش الأسترالية مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين الطرفين في المجالات البحثية والتعليمية المختلفة.

وتقدم هذه الشراكة إطار شامل للتعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين في مختلف المواضيع والمجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تتناول تبادل المواد التعليمية والخبرات والتجارب بما يُسهم في دعم الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية لدى المؤسستين على مستوى عالمي.

وعبر سعادة سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، عن سعادته بهذه الشراكة الاستثنائية بين الأكاديمية وجامعة موناش، مشيراً الى أن الأكاديمية تتبع نهج فريد من نوعه من خلال تعزيز شراكاتها مع أفضل 200 جامعة حول العالم، ومؤكداً على الأهمية التي تحظى بها جامعة موناش بكونها من الجامعات العالمية الرائدة التي يتم تصنيفها باستمرار من بين أفضل 50 جامعة حول العالم.

وبيّن السعيدي أن أكاديمية ربدان تتطلع بالتعاون مع جامعة موناش الى تحقيق نتائج تعليمية رائدة تعود بالنفع على طلاب وخريجي الجانبين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

من جانبها قالت البروفيسور شارون بيكرينغ، عميد ونائب رئيس جامعة نوماش بالانابة: "ان جامعة موناش ترحب بتدشين هذه الشراكة الجديدة مع أكاديمية ربدان وما توفره من آفاق وفرص كبيرة للتعاون".

وستدعم هذه الشراكة تنفيذ برامج ومشاريع عالمية مشتركة، منها على سبيل المثال لا الحصر، برنامج تبادل أعضاء هيئة التدريس، وبرنامج التبادل الطلابي لمرحلتي الدراسة الجامعية والدراسات العليا، وغيرها من البرامج والمبادرات التي تهدف الى اثراء المهارات والمعارف والخبرات المستقبلية في مجالات استراتيجية ومهمة على مستوى المنطقة والعالم.

وتعمل أكاديمية ربدان على توسيع شراكاتها محلياً وعالمياً ضمن رؤية الأكاديمية 2025 التي تطمح خلالها في أن تصبح مؤسسة تعليمية وتدريبية وبحثية رائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وعلى ضوء هذه الاتفاقية، ستشهد الفترة القادمة مجموعة من الأنشطة التنسيقية بين الطرفين من خلال فرق عمل متخصصة لتنفيذ مبادرات وبرامج ومشاريع مشتركة.

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