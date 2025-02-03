أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار الجهود المستمرة لمكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركات الإماراتية الرائدة في القطاعات الحيوية، قام وفد من المكتب بزيارة إلى مقر شركة "ستراتا للتصنيع" المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات، وتم خلالها التباحث في الفرص المتاحة والتي من شأنها توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي، لتعزيز نمو القطاعات الصناعية وزيادة تنافسيتها عالمياً.

وترأس الوفد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، لمكتب أبوظبي للصادرات، بحضور خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات.

وقد كان في استقبال الوفد إسماعيل علي عبد الله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة، والعضو المنتدب لشركة ستراتا للتصنيع، وعدد من المسؤولين والموظفين.

وخلال الزيارة، استعرض فريق ستراتا أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة في قطاع صناعة الطيران على المستوى العالمي، والتي بدورها ساهمت في دعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ومن جانبه قدم مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية شرحاً تعريفياً حول دوره الريادي في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية عالمياً من خلال توفير أدوات تمويلية مبتكرة، تمكّن الشركات الوطنية من الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية.

ومن جانبه، قال سعادة محمد سيف السويدي: "تأتي زيارتنا لشركة "ستراتا للتصنيع" في إطار التزامنا المستمر بدعم الشركات الوطنية التي تلعب دوراً كبيراً في تعزيز التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمثل إنجازات هذه الشركات ومساهماتها في تطوير الصناعات الوطنية خطوة مهمة نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام".

وأشاد سعادته، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه شركة ستراتا، واعتمادها على أحدث المعدات والتقنيات المبتكرة في مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات، باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسهم في تعزيز كفاءة عمليات التصنيع وفقًا للمعايير العالمية. وأضاف: "أن شركة ستراتا تمثل نموذجاً رائداً للشركات الوطنية التي استطاعت أن ترسّخ مكانتها في الأسواق العالمية، حيث سنعمل مع الشركة على استكشاف المزيد من فرص التعاون التي تدعم تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة".

من جهته، رحّب إسماعيل علي عبد الله بوفد مكتب أبوظبي للصادرات، مشيداً بجهود المكتب المحفزة لمزيد من التعاون الاستراتيجي على مستوى الشركات الوطنية الرائدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما ينعكس أثره على تعزيز جودة وتنافسية قطاع الصناعة والتصنيع المتقدم على وجه الخصوص، التزاماً باستراتيجية التنويع الاقتصادي، وإثراءً لشعار (صنع في الإمارات).

وأضاف أن مكتب أبوظبي للصادرات، يبذل جهوداً كبيرة في دعم الشركات الوطنية والمشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري وصناعي عالمي. ويشرّفنا في شركة ستراتا أن نبتكر دائماً المزيد من قصص التميّز والنجاح التي تؤهلنا لأن نستمر في طليعة الشركات الوطنية، بما يعكس التوجّهات الاستثمارية والاقتصادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الزيارة، قام فريق شركة ستراتا للتصنيع بتنظيم جولة ميدانية لوفد مكتب أبوظبي للصادرات، واطلاعهم على عملية إنتاج أجزاء هياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة والمتطورة، والتعرف على الكفاءات والكوادر الوطنية الذين يمتلكون المهارات والخبرات الكبيرة في هذا المجال، ويشكلون غالبية الموظفين في ستراتا بنسبة توطين تصل إلى 67%، والذين يشغلون مختلف المواقع المهنية الإدارية والتقنية والهندسية والفنية على حد سواء، ويجسّدون بدورهم الريادي، مساهمة نوعية ومؤثرة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي متكامل لصناعة الطيران.

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