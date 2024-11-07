الشارقة- وقع "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" (SRTIP) و"هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة" (سيوا) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة، بهدف تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً لإمارة الشارقة وقع الاتفاقية كل من الدكتور فريد الأميري المدير التنفيذي الاستراتيجية من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وماجد حريمل الشامسي مدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وتركز الاتفاقية على تبادل الخبرات والتعاون في الأبحاث التكنولوجية والتطبيقية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع توعوية تهدف إلى نشر ثقافة الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه بين الجمهور، مع التركيز على الاستخدامات الذكية للتكنولوجيا الحديثة.

وفي هذا السياق، قال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: "تأتي هذه الاتفاقية كجزء من رؤيتنا الرامية إلى دعم الابتكار التكنولوجي وتوفير بيئة مثلى للأبحاث المتقدمة. إن تعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة يعكس التزامنا المشترك نحو تطوير حلول فعّالة وذكية لمواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة والمياه والاستدامة."

وأضاف المحمودي: "إن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية في سعينا لجعل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا مركزًا رائدًا للابتكار على مستوى المنطقة، بما يعزز مكانة الشارقة كوجهة مثالية للاستثمار في مجالات التقنية المستدامة."

ومن جهته قال : ماجد حريمل الشامسي مدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن استراتيجية الهيئة تهدف لتعزيز الابتكار والاستدامة في مجالات عملها وتحرص على التعاون مع كافة الجهات للتشجيع على تطوير الأفكار والتقنيات الجديدة، ودعم مشاريع البحث في مجالات الطاقة المتجددة، والحفاظ على المياه، وكفاءة الطاقة، واطلاق مبادرات صديقة للبيئة باستخدام التقنيات المتقدمة لتحسين العمليات وتقليل الأثر البيئي.

وأكد أن الاتفاقية التي وقعتها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ستساهم في تبادل الخبرات ودعم الموارد وبناء مستقبل أكثر استدامة بإمارة الشارقة والمنطقة .

وبموجب هذه المذكرة، سيعمل الطرفان على تطوير مشاريع تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد من خلال اعتماد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق الأهداف البيئية.

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