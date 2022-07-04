· أتمتة سداد شيكات الإيجار من خلال نظام الإمارات للخصم المباشر لتمكين سداد الإيجار من خلال الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان

· حساب توفير لغير المقيمين لدعم المستثمرين الدوليين الراغبين في شراء عقارات في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، للتعاون حول عدد من المبادرات البارزة التي تهدف إلى تعزيز قطاع العقارات وتسهيل وتبسيط عملياته وإجراءاته في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولدعم سوق الإيجار، سيتم قريباً أتمتة سداد شيكات الإيجار ورقمنتها من خلال تمكين تحصيل الإيجارات باستخدام نظام الإمارات للخصم المباشر التابع لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتماشياً مع رؤية حكومة دبي لمنظومات الدفع أو السداد اللاورقية، وكذلك مبادرة "دبي X10"، سيتيح هذا التعاون لمالكي العقارات وشركات إدارة العقارات الاستفادة من إلغاء الأنشطة الإدارية المطلوبة لإدارة الشيكات الآجلة يدوياً. وستوفر أيضاً بديلاً رقمياً سلساً للمستأجرين لسداد الإيجار باستخدام حسابهم المصرفي، بدلاً من إصدار الشيكات وفقاً للممارسات الحالية. وسيتيح لهم ذلك أيضاً الاستفادة من خطط السداد المرنة من مالكي العقارات أو شركات إدارة العقارات.

ويمكن أيضاً للمستثمرين الأفراد من خارج الدولة الذين يتطلعون إلى شراء العقارات في دبي فتح حسابات توفير لغير المقيمين بكل سهولة مع بنك الإمارات دبي الوطني، مما يساعد في تسهيل عملية شراء وإدارة عقاراتهم وتحصيل الإيجارات بسهولة. وسيحظى المستثمرون الأجانب بدعم فريق متخصص لإدارة العلاقات لتسهيل عملية إتمام إجراءات فتح الحساب.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: "يعد قطاع العقارات في الدولة واحداً من أفضل القطاعات وأكثرها تنافسية في العالم. وفي إطار رسالتنا الرامية لتوفير بيئة تنظيمية لخدمة المستأجرين ومالكي العقارات، يأتي إبرامنا لهذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني بما يتماشى مع جهودنا لرقمنة خدماتنا بالكامل وفقاً لاستراتيجية دبي اللاورقية. ولا شك أن هذا التعاون سيساهم في تسهيل وتبسيط العمليات في سوق العقارات من خلال استخدام وسائل متطورة فيما نمضي قدماً نحو استبدال الأنظمة القديمة المعمول بها".

من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسر بنك الإمارات دبي الوطني أن يتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذه المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة في تزويد الملاك والمستأجرين بنظام آلي لتحصيل وإدارة الإيجارات، بالإضافة إلى تسهيل عملية شراء العقارات للمستثمرين الجدد

غير المقيمين في الدولة. وباعتباره أحد البنوك الرائدة في الدولة، سيظل بنك الإمارات دبي الوطني ملتزماً بدعم المبادرات التي من شأنها دعم وتمكين الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل، وتعزيز مكانة دبي كوجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين العقاريين الدوليين".

#بياناتحكومية

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 14 مليون عميل. وكما في 31 مارس 2022 بلغ مجموع أصوله 694 مليار درهم (تعادل تقريباً 189 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 901 فرعاً إضافة إلى 4060 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني باقة من المنتجات والخدمات المالية للأفراد والشركات، والجهات الحكومية، والمؤسسات بما في ذلك تقديم الأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 94% من التحويلات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعة، E20. البنك الرقمي المخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، و Liv. منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية. يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني في المشاركة ودعم أهم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك المعرفة المالية ودمج أصحاب الهمم في المجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: 6094113 9714 / متحرك: 971506538937

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

تريشا كاول

أصداء بي سي دبليو

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 971-4-4507600

فاكس: 971-4-4358040

البريد الإلكتروني: global.com-Tricia.Kaul@bcw