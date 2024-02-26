الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: وقعت تعاونية الاتحاد مذكرة تفاهم مع مجلس تجار حتا المعني بدعم رواد الأعمال، وتطوير الحركة التجارية والاستثمارية والسياحية في منطقة حتا، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الممارسات التجارية المستدامة ودعم المزارعين بمنطقة حتا، وانطلاقاً من حرص التعاونية على تطبيق القرارات والتوجيهات القيادية، وبهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع، ودعم المنتجات الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات وتنمية مشاريع الشباب الوطنية الناشئة.

ووقع الاتفاقية كل من محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، ومانع أحمد الكعبي رئيس مجلس تجار حتا، وذلك بحضور يعقوب محمد البلوشي مدير إدارة فئة الأغذية الطازجة بتعاونية الاتحاد، وشعيب الحمادي مدير أول قسم الإعلام بتعاونية الاتحاد، وهدى سالم مدير أول قسم الاتصال بتعاونية الاتحاد، وعدد من الموظفين من الجهتين.

وتمثل هذه الاتفاقية والشراكة الاستراتيجية بين تعاونية الاتحاد ومجلس تجار حتا علامة فارقة في التزامهما بالمسؤولية تجاه المجتمع، ودعم المزارعين المحليين، وتزويد المستهلكين بمنتجات طازجة عالية الجودة، وذلك عبر وضع خطة لتوريد منتجات المزارعين لفروع مختارة للتعاونية، دون المساس بجودة المنتج أو سلامته وإيجاد طرق لتعزيز الاستدامة الشاملة لسلسلة توريد المنتجات الطازجة.

وتأتي الاتفاقية ضمن أهداف التعاونية في التزامها بدعم المزارعين المحليين وتعزيز توفر المنتجات الطازجة من مصادر محلية، حيث سيتم من خلال هذه الشراكة، تبسيط وتعزيز سلسلة التوريد للتعاونية ضمن قسم مخصص "منتجات حتا" في فروع مختارة، مما يضمن إمدادات ثابتة ومتنوعة من المنتجات الزراعية عالية الجودة للمستهلكين، إضافة إلى أن التعاونية ستخصص دعم معنوي ومادي لمهرجان الزراعة الذي سيقام في حتا، وستشارك بمنصة خاصة لعرض المنتجات المحلية وخدماتها التي تقدمها للمزارعين المحليين.

وتعليقاً على الاتفاقية، أكد محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي للتعاونية أن توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس تجار حتا يتماشى مع التزام التعاونية بمعايير الاستدامة ودعم المنتجات المحلية ضمن مبادراتها المجتمعية، مشيراً إلى أن التعاونية حريصة على إيجاد شراكات جديدة تعزز من ممارساتها للأعمال في مختلف مناطق إمارة دبي مع ضمان توافر المنتجات الطازجة والمحلية للمستهلكين بشكل يومي، لافتاً إلى أن مشاركة التعاونية في مهرجان الزراعة في حتا ودعمها للمهرجان يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، وضمن مبادراتها ومساهماتها المجتمعية لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، بما يلبي توجيهات ورؤية وتطلعات القيادة الرشيدة بالدولة.

وأضاف بأن التعاونية تؤكد سعيها الدؤوب لتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات الطازجة المحلية بطريقة فعالة ودعم المزارعين المواطنين واستغلال الفرص لعرض المنتجات المحلية والترويج لها، وذلك لخدمة المجتمع بالمقام الأول، وتعزيز الاقتصاد الوطني وتقديم الحلول المستدامة.

بدوره أكد مانع أحمد الكعبي رئيس مجلس تجار حتا؛ أن منطقة حتا من المناطق الزراعية الرئيسية في إمارة دبي ومازالت محل اهتمام ورعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أطلق الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتا التي من ضمن أجندتها الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي في المنطقة.

وتابع: تضم منطقة حتا أكثر من 200 مزرعة تنتج أنواع عديدة من الفواكه والخضروات الموسمية والتمور وكذلك أكثر من 230 عزبة لتربية الحلال، وتشتهر بكثرة الأمطار والسدود والمياه العذبة فيها مع خصوبة التربة الزراعية.

وأضاف بأن توقيع الاتفاقية مع جمعية الاتحاد سيكون له أثر ايجابي ونقله نوعيه للمزارع والمنتج المحلي بإذن الله تعالى، فدخول منتجات المزارعين في جمعية الاتحاد له أثر كبير على نمو القطاع الزراعي في المنطقة واستدامته وسيعالج أكبر تحدي يواجه المزارعين وهو التسويق والترويج للإنتاج المحلي، وسيعزز كذلك منظومة الأمن الغذائي في الإمارة.

وتعتبر تعاونية الاتحاد من أهم الأسواق التجارية لتعدد أفرعها وانتشارها على مستوى مناطق دبي.

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