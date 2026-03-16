دبي – الإمارات العربية المتحدة: أكدت تعاونية الاتحاد أن منظومة الإمدادات الغذائية لديها تعمل بكفاءة واستقرار كامل، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية متوفر بشكل مطمئن ويغطي احتياجات المستهلكين لفترات كافية، في إطار الدور الوطني الذي تقوم به التعاونية لدعم استقرار الأسواق وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

وأوضحت التعاونية أن عمليات التوريد والتوزيع تسير وفق الخطط التشغيلية المعتمدة وبالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة على المستوى الاتحادي والمحلي، بما يضمن استمرارية تدفق السلع إلى الأسواق دون أي عراقيل، واستقرار توفر المنتجات في جميع فروع التعاونية ومنصاتها الرقمية.

كما أكدت أن منظومة إدارة المخزون وسلاسل الإمداد في تعاونية الاتحاد تعتمد على التخطيط الاستباقي والتنسيق الوثيق مع الموردين وشركاء التوريد، إلى جانب المتابعة المستمرة لمؤشرات السوق وأنماط الطلب، بما يعزز جاهزية التعاونية للتعامل مع مختلف المتغيرات وضمان استقرار توفر السلع للمستهلكين.



وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد:

“الأمن الغذائي في دولة الإمارات خط أحمر، ومخزوننا الاستراتيجي في تعاونية الاتحاد مطمئن، وسلاسل الإمداد تعمل بشكل طبيعي ومستقر.”

وأضاف الهاشمي أن التعاونية تمتلك منظومة متكاملة لإدارة الإمدادات تضمن استقرار توفر السلع في مختلف الظروف، مؤكداً أن المخزون الاستراتيجي متوفر وبكميات كافية، وأن سلاسل التوريد تعمل بصورة طبيعية بفضل التنسيق المستمر مع الجهات الاتحادية والمحلية ومع شركاء التوريد والموردين.



وأشار إلى أن تعاونية الاتحاد تواصل كذلك تقديم أفضل قيمة للمستهلكين من خلال برامجها السعرية المختلفة، موضحاً أن العروض الترويجية وبرامج الأسعار المثبتة (Locked Prices) ما زالت مستمرة على مجموعة واسعة من السلع الأساسية، في إطار حرص التعاونية على دعم استقرار الأسعار وتوفير أفضل الخيارات للمستهلكين.

وأكد الهاشمي أن دعم الإنتاج المحلي يمثل أحد أهم ركائز منظومة الأمن الغذائي في الدولة، قائلاً:

“المنتج المحلي هو صمام الأمان. تعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق يمثل ركيزة أساسية لاستقرار سلاسل الإمداد وضمان استدامة توفر السلع.”



وأضاف أن تعاونية الاتحاد تعمل بشكل مستمر على توسيع حضور المنتجات الوطنية في متاجرها وتعزيز الشراكات مع المنتجين المحليين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرسخ مرونة منظومة الإمدادات الغذائية.



كما توجه الهاشمي بالشكر لعملاء تعاونية الاتحاد على ثقتهم المستمرة، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة تدفع التعاونية إلى مواصلة العمل للحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والاستقرار في الأسواق.

وقال: نثمّن ثقة عملائنا الكرام وولاءهم لتعاونية الاتحاد. هذه الثقة هي الدافع الأساسي لنا للاستمرار في العمل بكل مسؤولية لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار وخدمة مجتمعنا بالشكل الذي يليق بدولة الإمارات.”

واختتم الهاشمي تصريحه بالتأكيد على أن تعاونية الاتحاد ستواصل دورها كشريك رئيسي في دعم استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، من خلال منظومة تشغيلية قوية وشراكات راسخة مع الموردين والمنتجين، بما يضمن وفرة السلع واستمرارية توفرها للمستهلكين في جميع الأوقات.

