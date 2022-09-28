متحدث باسم مطارات دبي حول قرار عدم إلزامية ارتداء الكمامات:

تؤكد مطارات دبي أنه تماشياً مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا وهيئة دبي للطيران المدني، إن ارتداء الكمامة لم يعد إلزامياً لجميع المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB ودبي وورلد سنترال DWC اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر.

علماً أنه سيتم تحديد إلزامية ارتداء الكمامة إذا لزم الأمر على متن الطائرات بناءً على المتطلبات المحددة والقواعد المطبقة من قبل وجهات الوصول النهائية أو الترانزيت.

إن صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا تقع على رأس أولوياتنا، لذا، تعمل مطارات دبي عن كثب مع السلطات التنظيمية وشركات الطيران وشركاء الخدمة الآخرين لضمان بيئة مطار آمنة وصحية.

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