أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بمناسبة اليوم العالمي للشباب أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع تمكين الشباب وتأهيلهم في صدارة أولوياتها للسير نحو المستقبل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأشار معاليه إلى أن الدولة تمنح الشباب مكانة متميزة باعتبارهم من أهم المحركات الرئيسية للنمو والتنمية المستدامة، حيث تطلق العديد من المبادرات والبرامج التي تستثمر في طاقاتهم وتساعدهم على تحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرار.

وأضاف معاليه: "إن شباب اليوم هم الثروة الحقيقية والطاقة الإيجابية القادرة على صناعة مستقبل أكثر إشراقاً، ونحن في دولة الإمارات نحتفي بإنجازاتهم وندعم طموحاتهم في تحقيق التطور والتنمية التي تعود بالنفع على الأجيال القادمة، إن الاحتفال باليوم العالمي للشباب هذا العام تحت شعار (مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة) يعكس أهمية الابتكار واستخدام التكنولوجيا في تعزيز أهداف التنمية المستدامة"، مشدداً على دور الشباب في تحقيق هذه الأهداف وتجاوز التحديات من خلال حلول إبداعية ومبتكرة، تستكشف الإمكانيات التي توفرها التقنيات الرقمية، وتُمكن الشباب أن يكونوا قوة محركة في بناء مجتمعات أكثر تقدماً.

وتابع معاليه: "إن قيادتنا الحكيمة آمنت أن لدى الشباب الإماراتي العديد من الإمكانيات التي يمكن توظيفها في تعزيز مشاركتهم الفاعلة بدعم الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وفرص النمو الشامل والمستدام، مشيراً إلى أن وزارة المالية تحرص على توفير بيئة محفزة للشباب للعمل على تحقيق رؤيتها بتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.

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