المنامة، مملكة البحرين – يؤكد مصرف البحرين المركزي على أهمية الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الفساد ويعمل المصرف من خلال منظومة التشريعات الرقابية على القطاع المالي على حماية النظام المصرفي والمالي من الممارسات المجرمة. وفي هذا الصدد صرح السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي بمناسبة احتفاء مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام: "يحرص المصرف على التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة لوضع الاطر المناسبة لمكافحة هذه الجرائم الاقتصادية كما يشيد المصرف بالدور البارز لمعالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في قيادة الجهود المبذولة في مواجهة قضايا الفساد."

وأضاف: "أن المصرف يواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في وضع إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات العلاقة ومنها المتعلقة بجرائم الفساد، ويبادر الى توعية القطاع المالي والمصرفي وتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية. كما يحرص المصرف على التطوير المستمر للأنظمة ذات العلاقة للتأكد من التزام المؤسسات المالية بتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق المعايير وأوراق العمل الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) المتعلقة بمكافحة الفساد."

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