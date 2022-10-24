أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن إعلان مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" عزمها المضي في عملية طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي، وهو الطرح الرابع من نوعه منذ بداية العام الجاري، يمثل خطوة مهمة في تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن عملية تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.

وقال سموه: "يؤكد النجاح المتحقق لبرنامج الخصخصة الذي تتبناه دبي مدى إيمان المستثمرين باستراتيجيتها الاقتصادية القوية وما تطرحه من فرص كبيرة وواعدة للنمو، وما تتبعه من خطط تطويرية على المديين القريب والبعيد... إعلان "إمباور" يشكّل منعطفاً تاريخياً في مسيرتها ويدعم مساعي سوق دبي المالي في اتجاه تسريع وتيرة عمليات الإدراج الجديدة في مختلف القطاعات".

وأضاف سموه: "نعتز بنجاح ’إمباور‘ كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ودورها الفعّال في دعم جهود التنمية المستدامة، وتأكيد مكانة دبي بين أهم مدن العالم الذكية، علاوة على إسهام المؤسسة في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 ودعم مساعي الإمارة نحو الاضطلاع بدور ريادي على الصعيد العالمي في معالجة آثار تغير المناخ".

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