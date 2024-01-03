دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" أن الرابع من يناير يمثل مناسبة للاحتفاء بمسيرة حاكم ملهم يتبنى فكراً متجدداً في القيادة، ويؤمن بالتميز والابتكار، وبأهمية الاستثمار في الإنسان ودوره في مسيرة التنمية الشاملة. وقالت: "يعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" مدرسة متفردة في الإبداع، فقد استطاع عبر مبادراته ومشاريعه النوعية إرساء نهج التميز في العمل، وتمكن برؤاه الطموحة من إلهام الشباب وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، كما حقق سموه إنجازات لافتة في كافة القطاعات جعلت من دبي واحدة من أفضل مدن العالم، ومنارة معرفية وفكرية، وحاضنة لأصحاب المواهب ووجهة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، لما تتمتع به الإمارة من ثراء في مشهدها الثقافي والفني وبيئة آمنة وإمكانيات ومقومات اقتصادية وثقافية مكنتها من تصدر مؤشرات التنافسية العالمية". وأضافت: "في ذكرى تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي، نجدد الولاء لقائد حكيم ساهمت رؤاه الطموحة في بناء أجيال تعشق المركز الأول وتدرك أهمية المعرفة والتمسك بالهوية الوطنية وتمتاز بقدرتها على تحقيق النجاح".

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