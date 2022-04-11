دبي: أكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن إقرار استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي يمثل إضافة جديدة لجهود الدولة في تنويع مصادر التنمية الاقتصادية المستدامة، ويكتب صفحة جديدة من سلسلة نجاحات الإمارات المتتالية في استشراف المستقبل وتطوير المجالات التي تحمل بين طياتها فرصاً لمواصلة التقدم والتحديث.

وقال: "يعتبر الاقتصاد الرقمي من أكثر القطاعات الاقتصادية الواعدة في دولة الإمارات التي توفر الكثير من الفرص لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وستسهم هذه الاستراتيجية الوطنية بتعزيز دور هذا القطاع في استعدادات دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة، وتمكين القدرات الوطنية وحذب المواهب العالمية من رواد الأعمال في الفضاء الرقمي".

وأضاف: "تحرص مؤسسة دبي للمستقبل على المساهمة الفاعلة في تمكين دور الاقتصاد الرقمي في مسيرة التنمية الشاملة بالدولة، عبر تطوير الأبحاث والمشاريع المبتكرة في هذا القطاع واستشراف فرصه وتحدياته، إضافة إلى دراسة وبحث المساحات غير المكتشفة من القطاعات ذات الأولوية لدبي والإمارات لإعادة تشكيل الصناعات القائمة والجديدة وتعزيز منظومة الابتكار، وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية مع مطوري ومزودي الخدمات الرقمية ورواد الأعمال والمبتكرين والمفكرين ومستشرفي المستقبل عبر مختلف مبادراتها ومشاريعها وبدعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل".

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