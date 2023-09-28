قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي في تصريحات للصحفيين على هامش منتدى الإعلام العربي: "تشير إحصاءاتنا الحديثة إلى أن عدد الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي (يناير- أغسطس 2023) بلغ حوالي 41,450 شركة جديدة، بنسبة نمو بلغت 40.5% مقارنة بعدد الشركات الجديدة خلال نفس الفترة من العام 2022".

وأشار لوتاه إلى تنوع جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة حيث تصدرتها دول مثل الهند وباكستان ومصر وسوريا وبنغلاديش والمملكة المتحدة والصين والأردن ولبنان، لافتاً إلى أن إجمالي عدد

شركات دول مجلس التعاون الخليجي بعضوية الغرفة تخطى 14,200 شركة مع نهاية شهر أغسطس الماضي.

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