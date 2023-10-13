أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وبالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، عن تشكيل مجلس شباب اقتصادية عجمان في دورته الأولى 2023، بهدف تمكين الشباب الإماراتي من المشاركة الفاعلة وطرح أفكارهم ومبادراتهم الهادفة لدعم مسيرة الوطن نحو التنمية المستدامة، وليصبح الشباب نموذجًا في قيادة شباب العالم في المجالات كافة، من خلال توفير التعليم لهم، والتفاعل معهم والاستماع لآرائهم وأفكارهم، وتطبيقها على أرض الواقع.

ويضم المجلس 8 أعضاء من شباب وشابات الإمارات، وهم؛ سلطان الأنصاري رئيسًا، وسامية بن كرم نائبًا للرئيس، ومريم الشحّي منسقًا عامًا، وأماني المطروشي مسؤول الإعلام، وعلياء الشامسي مسؤول البيانات، والشيخ عبدالله النعيمي مسؤول الدعم اللوجستي، وعبدالله آل علي مسؤول الدعم، وعذاري الكعبي مسؤول مالي.

ويعمل المجلس على المساهمة في تلبية رؤية الدولة لتحقيق الأجندة الوطنية للشباب، من خلال تنفيذ البرامج والسياسات والخطط بما يتماشى مع التطورات العالمية والقوانين المعمول بها في الدولة.

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