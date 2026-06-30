عبدالله بالهول: ضبط 4,872 منتجاً مخالفاً موزعة على 54 علامة تجارية

عبدالله بالهول: حماية المستهلك تمثل محوراً أساسياً في استراتيجية «تراخيص»

نفذت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة، حملة تفتيشية مشتركة مع بلدية دبي استهدفت متاجر السجائر الإلكترونية وملحقاتها في سوق التنين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشريعات المعتمدة.

وأكد المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، بأن الحملة التفتيشية شملت 40 منشأة تجارية متخصصة في بيع السجائر الإلكترونية والمنتجات المرتبطة بها، حيث تم تنفيذ 40 زيارة تفتيشية خلال فترة الحملة في شهر مايو الماضي، وأسفرت نتائج عن تحرير مخالفات بحق 23 منشأة بعد ضبط 4,872 منتجاً مخالفاً موزعة على 54 علامة تجارية، وذلك بسبب احتوائها على نسب نيكوتين تتجاوز الحد المسموح به والبالغ 3.%

وهدفت الحملة إلى توفير بيئة آمنة للمستهلكين عند شراء المنتجات، وضمان حصولهم على المعلومات الصحيحة المتعلقة بالسلع المعروضة، والتأكد من تداول وبيع المنتجات المسجلة والمعتمدة فقط، إلى جانب رفع مستوى وعي أصحاب المنشآت بالتزاماتهم تجاه حقوق المستهلك ومتطلبات الامتثال التنظيمي.

وأوضح بالهول إلى أن الحملة ركزت على التحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، بما في ذلك ممارسة النشاط وفق رخصة تجارية سارية، وتوفير المساحات التشغيلية المناسبة، والالتزام بمتطلبات بطاقات التعريف على المنتجات، والحصول على التصاريح اللازمة لبيع منتجات التبغ، إضافة إلى التحقق من تسجيل المنتجات لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنع تداول المنتجات التي تتجاوز نسبة النيكوتين المسموح بها، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بمنع التدخين ومنع البيع للأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

وأفاد الرئيس التنفيذي لدائرة "تراخيص"، بأن الحملات التفتيشية تجسد التزام الدائرة الراسخ بتعزيز منظومة الرقابة على المنتجات الاستهلاكية، وضمان التزامها بأعلى معايير السلامة والجودة المعتمدة، بما يعزز حماية المستهلك ويرسخ الثقة في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن حماية المستهلك تمثل محوراً أساسياً في استراتيجية «تراخيص»، مؤكداً أن الحملات التفتيشية الاستباقية تسهم في رصد المخالفات والحد من الممارسات غير المطابقة، وترفع مستويات امتثال المنشآت التجارية للتشريعات واللوائح المنظمة، بما يدعم استدامة بيئة تجارية آمنة وعادلة ومتوافقة مع أفضل الممارسات.

وصرح بالهول بأن الحملة أسفرت عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بعرض وتداول منتجات تحتوي على نسب نيكوتين تتجاوز الحدود المسموح بها، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتواصل «تراخيص» تنفيذ حملاتها الرقابية والتوعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تعزيز سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، وترسيخ ثقافة الامتثال، وحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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