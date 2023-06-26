بالتعاون مع مركز التواجد البلدي

يأتي إطلاق المبادرة كجزء من "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"

تهدف المبادرة إلى تخصيص يومين في الأسبوع لجمع ونقل النفايات كبيرة الحجم والمخلفات الخضراء في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، بالتعاون مع مركز التواجد البلدي عن إطلاق مبادرة "مدينتي مستدامة"، يوم الإثنين الموافق 2 يوليو، بهدف جمع ونقل النفايات الكبيرة الحجم والمخلفات الخضراء في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد.

ويأتي إطلاق المبادرة كجزء من "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"، حيث تهدف الشركة من خلال هذه المبادرة إلى تخصيص يومي الأحد والأربعاء على مدى شهرين، لجمع ونقل النفايات الكبيرة الحجم والمخلفات الخضراء في المدينتين، إلى جانب تعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع حول كيفية التخلص السليم من النفايات وتلبية احتياجات متعامليها.

وبهذا الصدد، قال المهندس علي الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): "يأتي إطلاق مبادرة "مدينتي مستدامة"، كجزء من "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات الشركة الرامية إلى تعزيز الإدارة الفعالة والسليمة للنفايات، إلى جانب تعزيز مكانة أبوظبي العالمية كمدينة مستدامة، وذلك من خلال إطلاق المبادرات التي تدعم الجهود لتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري وبناء مستقبل أكثر استدامة."

وأضاف الظاهري: "نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى توحيد الجهود والعمل مع مركز التواجد البلدي على تعزيز وعي المجتمع بأفضل الممارسات البيئية للتخلص من النفايات الخضراء في الإمارة بشكل سليم وآمن، ليسهموا معنا في توفير بيئة آمنة ومستدامة للجميع مع الحفاظ على المظهر العام للإمارة، من خلال تبني السلوكيات البيئية السليمة التي من شأنها دفع عجلة التنمية المستدامة، وذلك بما ينسجم مع المكانة التي حققتها أبوظبي في هذا المجال".

من جانبه أكد مركز التواجد البلدي حرصه على دعم مبادرات الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ المبادرات الهادفة لحماية البيئة، وذلك ضمن إطار مسؤولية المركز والتزاماته باتباع أفضل الممارسات التي من شأنها ترسيخ قيم الاستدامة البيئية، والحفاظ على صحة المجتمع وسلامته، وبالوقت ذاته المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا البيئة وحمايتها.

وأضاف طلال الاحبابي من مركز التواجد البلدي أن مشاركة المركز مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) ضمن هذه المبادرة المميزة ,والتي تتضمن توعية أفراد المجتمع من خلال إرسال الرسائل النصية، وكذلك نشر التوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتثقيف المجتمع بشأن كيفية ترحيل المخلفات والنفايات بالشكل السليم يأتي منسجماً مع الشراكة الوثيقة التي تربط الجانبين وحرصهما المشترك على تحقيق أرقى مستويات النظافة العامة، وتعزيز الممارسات السليمة في نقل وترحيل النفايات، والتخلص من مشوهات المدينة بالطرق البيئية الصحيحة، مؤكدأ أن الدور الريادي المهم الذي تقوم به شركة أبوظبي لإدارة النفايات يساهم في الارتقاء بجودة الحياة الصحية للسكان وتوفير بيئة نظيفة وصحية لجميع أفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق يحرص مركز التواجد البلدي على مؤازرة كافة المبادرات التي تطلقها (تدوير) والمشاركة فيها بكل فعالية .

جدير بالذكر أن "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد" يعد نموذجاً رائداً يهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات التي تقدمها حكومة أبوظبي، إذ تم تصميم البرنامج وفق أعلى المعايير الدولية لتعزيز مكانة الإمارة بصفتها وجهة رائدة في المجال. ويأتي إطلاق "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد" في أعقاب تنفيذ تطبيق تجريبي ناجح على ثلاث جهات حكومية، وهي دائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة تنمية المجتمع. وقد ساهمت البرامج التجريبية في تبسيط وتعزيز تجربة المتعاملين بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، من خلال تقليل مدة إنجاز المعاملات والإجراءات اللازمة للحصول على الخدمات.

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نبذة عن شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير":

شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، هي الجهة المسؤولة عن كافة الأنشطة المتعلقة بخدمات إدارة النفايات من الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن منها بطريقة فعالة واقتصادية في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي. كما أن الشركة لا تألو جهداً لرفع مستوى الوعي البيئي لدى سكان الإمارة بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيعهم على ممارسة وتبني السلوك البيئي السليم، الذي من شأنه دفع عجلة التنمية المستدامة. يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.Tadweer.gov.ae