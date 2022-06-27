انطلقت الأحد، فعاليات المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، والمعرض المصاحب، بفندق فيرمونت الرياض، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه م. عبدالله العبدالكريم، ولفيف من المسؤولين والخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين، تحت شعار "مستقبل إدارة المشاريع: مابين الرقمنة والتكيف مع التغيير"، وتستمر جلسات المنتدى على مدار يومي الأحد والاثنين، 26 و27 يونيو الجاري.

يُنظم فعاليات المنتدى معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، برعاية صندوق الاستثمارات العامة. ويركز المنتدى على 4 محاور هي البنية التحتية، التكنولوجيا والابتكار، المدن الذكية و التنمية الاجتماعية، بمشاركة مديري المشاريع وصناع القرار وأبرز المهنيين وقادة الفكر في مجال إدارة المشاريع.

ويشارك في المنتدى 17 متحدثا دوليا، و32 متحدثا محليا، ينقسمون بين 13 متحدثا من القطاع الحكومي و36 متحدثا من القطاع الخاص. كما سجل أكثر من 5 آلاف شخص حضوره لفعاليات المنتدى من خلال موقع المنتدى على الإنترنت، بالإضافة إلى حضور من 53 دولة حول العالم.

واشتملت ورش عمل ما قبل المنتدى على 5 جلسات ناقشت موضوعات مستقبل إدارة المشاريع، ومكتب تحقيق رؤية 2030، وإطار عمل البيانات الضخمة للمؤسسات، وفوائد استخدام أدوات إدارة المشاريع وإطار المهارات والكفاءات العالمي للعالم الرقمي.

واستهل المنتدى فعالياته بحفل الافتتاح، ثم الإعلان عن إطلاق مبادرة وطن طموح.

وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أكد المهندس بدر بورشيد مدير معهد إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية على أهمية إدارة المشاريع في التطور السريع للمملكة بجميع القطاعات وبكل المقاييس المختلفة للمشاريع التي يتم تنفيذها في جميع المناطق لتحقيق أهداف رؤية 2030، مشيرًا إلى أن المشاريع لطالما كانت نقطة الانطلاق لتحويل الاستراتيجيات إلى واقع، وأضاف: لقد بات لدينا في هذا المنتدى المتميز مجموعة فريدة من الخبراء والخبراء المتخصصين الذين يمكنهم المساهمة بمناقشات مثمرة والمساعدة في مشاريعنا بالمملكة العربية السعودية والمنطقة لتحقيق أقصى استفادة من هذه التطورات التكنولوجية.

وتشهد فعاليات اليوم الأول للمنتدى حوارا حول مستقبل إدارة المشاريع، وحلقة نقاشية عن البناء على رؤية المملكة 2030 والارتقاء بالبنية التحتية، وحلقة أخرى عن الاتجاهات الرقمية الناشئة لتشكيل إدارة المشاريع.

كما تحدث خلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى كل من جينيفر ثارب، رئيس مجلس إدارة معهد إدارة المشاريع، ومعالي المهندس عبدالله إبراهيم العبدالكريم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والعضو المنتدب لشركة حلول المياه.

وتشهد فعاليات اليوم الأول حوارا حول تعاون القطاعات الحكومية والشركات وغير الربحية في المبادرات والمشاريع. يتحدث في الحوار كلا من جوزيف كاهيل، كبير مسؤولي العملاء بمعهد إدارة المشاريع، وسمو الأمير وليد بن ناصر آل سعود، مؤسس ورئيس شركة مكاتفة الاستشارية، ويدير الحوار د. ريكاردو فارغاس، الرئيس التنفيذي لـ"ماكروسولوشن".

كما ينظم المنتدى جلسة نقاشية بعنوان "البناء على رؤية المملكة 2030 - الارتقاء بتطوير البنية التحتية" يتحدث خلالها كل من يو تاو، الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة هندسة البناء الحكومية الصينية، وبدور ناصر الرشودي، الرئيس التنفيذي لشركة جازان للطاقة والتنمية، وطارق عبدالله المسند، مدير التدقيق الهندسي بمركز الملك عبد الله المالي، وم. ثابت آل سويد، محافظ الهيئة السعودية للمقاولين، والدكتور غانم الحميدي المحمدي، مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية. يدير الجلسة النقاشية فيصل السراج، الشريك الاستشاري لـ"بي دبليو سي" الشرق الأوسط.

كما تضم فعاليات اليوم عرضا تقديميا عن الاقتصاد في المشاريع وتنفيذ الاستراتيجات، يقدمه المؤلف والمستشار أنطونيو نيتو رودريغيز ، مؤسس معهد تنفيذ الإستراتيجية وعضو في معهد إدارة المشاريع. بالإضافة إلى عرض "آخر حول إدارة المشاريع في عصر الثورة الصناعية الرابعة 4.0" يقدمه أميريكو بينتو، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي لإدارة المشاريع.

وينظم المنتدى جلسة نقاشية عن الاتجاهات الرقمية الناشئة لتشكيل إدارة المشاريع ، يديرها أسامة أحمد جان، مؤسس جمعية الابتكار و التقنية، ويتحدث خلالها كل من أنطونيو نيتو رودريغيز ، مؤسس معهد تنفيذ الإستراتيجية وعضو في معهد إدارة المشاريع، وجان ويليم ميدلبورغ ، الرئيس التنفيذي لشركة سايبينت ومؤلف كتاب إطار البيانات الضخمة للمؤسسات، ورونان كولينز، مدير التسليم الرقمي بشركة البحر الأحمر للتطوير، وأريج نقشبندي، مدير

إدارة أول إدارة المشاريع بصندوق الاستثمارات العامة، ود. غسان رضا خليفة، المشرف العام على الاستراتيجية والتحول، مؤسسة البريد السعودي.

ويعقد المنتدى جلسة فنية عن التطورات المستقبلية في إدارة المشاريع، تتكون من 5 عروض تقديمية. يتحدث العرض الأول عن إدارة المشاريع تعتمد على البيانات، ويقدمه جان ويليم ميدلبورغ، الرئيس التنفيذي لشركة سايبينت ومؤلف كتاب إطار البيانات الضخمة للمؤسسات.

ويتناول العرض الثاني دور تحليل البيانات الضخمة في مشاريع التحول الرقمي، وتقدمه ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي والمؤسس، لوكينك فورورد للاستشارات. فيما يناقش العرض الثالث البنية التحتية للبيانات المكانية ومستقبل التكنولوجيا الحدودية، وتقدمه سومي تشو، كبير مسؤولي الأعمال ونائب رئيس تطوير الأعمال العالمية بـ"ميسا".

ويقدم د. علي العلي، رئيس الابتكار والتكنولوجيا بصندوق الاستثمارات العامة، العرض الرابع بعنوان "التكنولوجيا والبنية التحتية - السنوات العشر القادمة". ويتحدث العرض الخامس عن الذكاء الاصطناعي وفرص وتحديات التعلم الآلي، ويقدمه محمد رشدي، مستشار أول للتحول الرقمي في مؤسسة التمويل الدولية ومؤسس شركة فنتك بازار.فيما يستهل اليوم الثاني للمنتدى فعالياته بكلمة افتتاحية يعقبها عرضا تقديميا عن الاتجاهات المستقبلية والنظام البيئي للمشاريع الضخمة. كما تضم الفعاليات حوارا حول قيادة فرق المستقل، وحلقات نقاشية عن استراتيجية مكتب إدارة المشاريع لتحقيق الرؤية والتحول والارتقاء بالمهارات للمشاريع المستقبلية.

كما يقدم المنتدى في يومه الثاني مجموعة من العروض التقديمية التي تتطرق لموضوعات مهمة مثل المشاريع السياحية المستقبلية الكبرى، وتمكين المرأة وبرنامج مدراء المشاريع الشباب بالتعاون مع شركاء معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية.

ويسعى المنتدى العالمي لإدارة المشاريع إلى إظهار كيفية تنفيذ الممارسات الذكية والمستدامة والمبتكرة في إدارة المشاريع لضمان تحقيق أفضل النتائج. كما يسلط الضوء على دور المملكة الريادي في قيادة مسيرة التطوير على صعيد المنطقة عبر تبنيها الناجح لأعلى المعايير العالمية في تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة التي استحوذت على اهتمام العالم.

ويهدف معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية إلى المساهمة في تطوير قطاع إدارة المشاريع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ونشر الثقافة، وتعزيز الممارسات المتميزة من خلال تمكين ممارسي إدارة المشاريع وتزويدهم بالمعرفة والموارد والأدوات اللازمة للتميز في المهنة.

#بياناتحكومية

- انتهى -