· م. ماجد سلطان المسمار: نشكر الجهات الحكومية التي تتعاون مع الهيئة في تطبيق التقنيات الجديدة، ومنها الذكاء الاصطناعي التوليدي ونؤكد جاهزيتنا واستعدادنا دوماً للعمل معهم في سياق جهودنا المشتركة لتطبيق رؤية "نحن الإمارات 2031"

الإمارات العربية المتحدة: انطلاقاً من دورها المركزي في تمكين التحول الرقمي في دولة الإمارات، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن إطلاق المرحلة الثانية من منصة "اسألنا" المساعد الافتراضي المتوفر على المنصة الرقمية الموحدة U.ae وتشمل هذه المرحلة تعميم تطبيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي على المواقع الإلكترونية الحكومية التي توافقت مع الإصدار الجديد لنظام التصميم الموحد. تأتي هذه المرحلة بعد النجاح الكبير الذي حققته منصة "اسألنا" على المنصة الرقمية الموحدة، حيث ساهمت في تحسين تجربة الاستخدام وتزويد المتعاملين بمعلومات دقيقة وسريعة عن الخدمات والسياسات الحكومية في الدولة.

وأشار سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إلى أهمية الاستفادة من الآفاق الواسعة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين الخدمات الحكومية، وقال: "توفر تطبيقات الذكاء الاصطناعي عموماً، والذكاء التوليدي بشكل خاص، فرصة مهمة لتحقيق المزيد من الكفاءة في العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز سعادة المتعاملين تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بوضع المتعامل في رأس الأولويات. ونحن في الهيئة كنا سباقين في تطبيق هذه التقنية، واليوم نعمل على توسيع التجربة انسجاماً مع دورنا الاستراتيجي كجهة ممكنة للتحول الرقمي وداعمة للجهات الحكومية في تطبيق أفضل معايير النضج الرقمي."

وأضاف المسمار: "نتوجه بالشكر إلى الجهات الحكومية التي تتعاون مع الهيئة في تطبيق التقنيات الجديدة، ومنها الذكاء الاصطناعي التوليدي ونؤكد جاهزيتنا واستعدادنا دوماً للعمل معهم في سياق جهودنا المشتركة لتطبيق رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تنص في أحد محاورها على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون سعادة الإنسان هي محور العمل الحكومي."

وسيتم تعميم الميزة على الجهات الحكومية التي تطبق الإصدار الثاني من نظام تصميم المواقع الإلكترونية، والذي يمثل إطار عمل شامل لجميع الجهات الحكومية الاتحادية لتخطيط وتنظيم المحتوى بكفاءة على مواقعها الإلكترونية، مما يعزز التناغم والتطوير وسهولة الوصول للمعلومات عبر مجموعة متكاملة من المواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية. ومن خلال هذا الربط، يمكن للجهات الحكومية الاتحادية الاستفادة من منصة "اسألنا" لإضافة المزيد من الابتكارات إلى بواباتها، مما يوفر للمتعاملين تجربة أكثر كفاءة.

من جانبه أشار سعادة محمد إبراهيم الزرعوني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية إن "منصة "اسألنا" تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي وتجيب على الأسئلة المتعلقة بالخدمات الحكومية في صورة محادثة، مما يسمح لها بالتكامل السلس على أي بوابة حكومية متوافقة مع الإصدار الثاني من نظام تصميم المواقع الإلكترونية. وتستفيد منصة "اسألنا" من أدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة على السحابة السيادية للشبكة الاتحادية (FedNet)، وقد نجحت المنصة في إحداث تغيير إيجابي في طريقة تفاعل المستخدمين مع البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (U.ae)، ومن المتوقع أن ينسحب هذا التغيير الإيجابي على مستخدمي المواقع الحكومية الأخرى."

وتدعم المنصة المحادثات بأكثر من 57 لغة، مما يعزز الشمولية وسهولة الوصول إلى المعلومات، حيث يمكن للمستخدمين المشاركة بسهولة في المحادثات مع "اسألنا" بلغتهم المفضلة إما عن طريق الكتابة أو استخدام الأوامر الصوتية. وبتفعيل خاصية استخدام الأوامر الصوتية، يجد المستخدم مزيداً من الراحة والسهولة في الوصول للمعلومات ويستطيع المشاركة الطبيعية بدون استخدام اليدين.

وتجيب منصة "أسألنا" في كل موقع حكومي على الأسئلة التي لها إجابات في ذلك الموقع وتتعلق بالمعلومات المتاحة عليه فقط. ولا تجيب منصة "اسألنا" على الاستفسارات فقط، بل تتوقع احتياجات المستخدم وتقدم اقتراحات ذكية للأسئلة التي قد يتم طرحها، مما يجعل التفاعل معها أكثر سهولة وكفاءة وتفاعليةً.

الجدير بالذكر أن منصة "اسألنا " قد فازت بجائزة "عين على الابتكار للحكومات" من مؤسسة جارتنر – 2023 باعتبارها أفضل ابتكار رقمي حكومي على مستوى العالم، وهي جائزة تُمنح للمبادرات الحكومية التي تستخدم البيانات والتقنيات الناشئة بشكل مبتكر لتعزيز طموحاتها في قطاع الحكومة الرقمية بشكل ملموس على المستوى المحلي والإقليمي.

ويمكنكم زيارة منصة "اسألنا" على البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات من خلال الرابط التالي: https://ask.u.ae/en

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نبذة عن الهيئة:

تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مهمة الإشراف على قطاعي الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة وفق قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته، ووفق المرسوم رقم (23) الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2020م والقاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات، وإضافة "الحكومة الرقمية" إلى مهام الهيئة واسمها. يتلخص دور الهيئة التنظيمي في ضمان تأمين خدمات اتصالات متميزة، وتطوير قطاع الاتصالات، ورعاية مصالح الأطراف، وتطبيق أطر السياسات والأنظمة ذات الصلة، وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع البحوث والتطوير، بما يضمن للإمارات العربية مكانة إقليمية وعالمية رائدة في قطاع الاتصالات. وفي مجال تمكين التحول الرقمي، تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف على الحكومة الرقمية الاتحادية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2011. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الهيئة مسؤولة عن التحول الرقمي على المستوى الوطني من خلال هدفين استراتيجيين هما: تعزيز أسلوب الحياة الذكي، والريادة في البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

