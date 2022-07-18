أعلنت تداول السعودية عن إطلاق أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مؤشر تاسي الإسلامي. ويأتي ذلك استجابةً للطلب المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على أدوات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتتبع المؤشر أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في تداول السعودية، وذلك تحت إشراف لجنة استشارات شرعية مستقلة. وسيكون المؤشر بمثابة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. علاوةً على ذلك، سيتيح المؤشر لمدراء الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد المدير التنفيذي لتداول السعودية الأستاذ محمد الرميح: "يأتي إطلاق المؤشر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في إطار جهود تداول السعودية المستمرة في تطوير المنتجات والمؤشرات لتقديم أفضل الخدمات والعروض المتنوعة للمستثمرين ، وسيمهد المؤشر الطريق لإطلاق منتجات مالية جديدة في السوق لتلبية الطلب المتزايد على أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية."

وأضاف الرميح: "يساهم إطلاق مثل هذه الأدوات بتعزيز قطاع الاستثمار الإسلامي في المملكة، ويرسّخ مكانة تداول السعودية كوجهة استثمارية جاذبة والخيار الأنسب للمستثمرين بصورة تدعم برنامج تطوير القطاع المالي ومستهدفات رؤية المملكة 2030".

وكما تم الإعلان عنه مسبقاً، ستقوم تداول السعودية بالتعاون مع اللجنة الشرعية الاستشارية والتي تتكون من ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية بالعمل على إرساء أعلى معايير الحوكمة، بالإضافة إلى ضمان التزام مكونات المؤشر بالضوابط الشرعية الموحدة للاستثمار على أساس معايير واضحة وشفافة. كما ستتولى اللجنة مسؤولية الإشراف والموافقة على قائمة الشركات المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل دوري. لمزيد من المعلومات ، اضغط [هنا]

يعكس إطلاق المؤشر الجهود المستمرة التي تبذلها تداول السعودية لتقديم أفضل الخدمات والعروض والفرص الاستثمارية، والذي سيسهم في زيادة جاذبية السوق المالية السعودية بين أوساط المستثمرين المحليين والدوليين.

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