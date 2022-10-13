بلدية مدينة الشارقة تكشف عن "روبوت أتمتة المعلومات"

المهندس خالد بن بطي المهيري: نحرص على تطوير الأنظمة الاتصالية وتقديم تجربة سهلة للمتعاملين

ورش عمل تستشرف تقنيات المستقبل وتفعيل الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص

دبي- دشنت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة اليوم الخميس مركز معاملاتها الافتراضي على منصة الميتافيرس ضمن مشاركة جناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 المنعقد بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري تحت شعار "معاً لتكامل الإنسان والتقنية"، وذلك تماشياً مع مساعي إمارة الشارقة إلى إنشاء نظام بيئي رقمي متكامل يهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين والمقيمين والزوّار والشركات.

ويوفر مركز المعاملات الافتراضي للدائرة على منصة الميتافيرس تجربة متطورة لمتعاملي الدائرة، من خلال زيارة مركز خدمة المتعاملين والتواصل مع موظفي المركز افتراضياً، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على أهم أخبار الدائرة ومعلومات عن مختلف الخدمات والفئات المستهدفة ومقاطع فيديو ترويجية وبعض الإرشادات والتعاميم وتقديم المعاملات على عدد من الخدمات كمرحلة أولى من خلال نوافذ معلوماتية مبتكرة.

وأكد سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، حرص الدائرة على تطوير أنظمتها الاتصالية مع الجمهور وسعيها الدائم لتقديم تجربة سهلة ومرضية لمختلف فئات المستفيدين من خدمات الدائرة، مشيداً بجهود مكتب الشارقة الرقمية برئاسة سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، ودوره الرائد في دعم وتعزيز عملية التحول الرقمي داخل مؤسسات حكومة الشارقة بما يتماشى وأحدث الممارسات والتقنيات العالمية.

وأشار بن بطي إلى أن الدائرة أطلقت العديد من المبادرات الرقمية خلال السنوات الماضية بهدف تعزيز طرق تقديم الخدمات للسادة المراجعين، مثل المساعد الذكي على تطبيق واتساب، والمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء السكني بإمارة الشارقة، وأخيراً إطلاقها مركز المعاملات الافتراضي على منصة الميتافيرس، بالإضافة إلى تنفيذها عمليات تحديث دورية لمنصاتها الإلكترونية الحالية، مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني وأجهزة الخدمات الذاتية "الكيوسك" وفق أحدث الوسائل التقنية التي تضمن للمتعاملين سهولة التقديم وتقليل الوقت في إنجاز المعاملات.

وأوضح المهندس محمد الظفيري، مدير إدارة تقنية المعلومات والبوابة الإلكترونية بدائرة التخطيط والمساحة أن مركز المعاملات الافتراضي على منصة الميتافيرس يتيح الدخول للزوار كمتعاملين وكضيوف غير مسجلين بالدائرة، ويحتوي على خمسة أقسام رئيسية، يقدم القسم الأول منها معلومات تفصيلية بالصوت والصورة عن الخدمات التي تقدمها الدائرة والمرفقات المطلوبة والرسوم المقررة، فيما يحتوي القسم الثاني على معلومات وإرشادات للمتعاملين حول أسماء بعض المناطق القديمة ومسمياتها الجديدة وخارطة تفصيلية لمناطق وضواحي الإمارة.

وأضاف الظفيري أن القسم الثالث يشتمل على محتوى ترويجي مرئي لأهم الأنظمة والخدمات التي تقدمها الدائرة. ويحتوي القسم الرابع على نافذة إخبارية، حيث تم تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنصة وحساب الدائرة على تطبيق انستغرام لمشاهدة أحدث الأخبار والفعاليات. أما القسم الخامس، والمعني بتقديم الخدمات، فيوفر للمتعامل التوجه مباشرة إلى موظف خدمة العملاء لتقديم خدمة شهادة إفادة بالأراضي الممنوحة، ويتعرف عليه النظام بشكل مباشر في حال تم الدخول بالبداية كعميل للدائرة، ثم يقوم العميل باختيار فرع الدائرة والجهة المطلوب لها شهادة الإفادة ومن ثم يؤكد البيانات ليتسلم على الفور رسالة نصية بتسديد الرسوم الحكومية لتدخل المعاملة إلى النظام الإلكتروني في الدائرة وتُسلم للعميل رقمياً.

ورش عمل حول تقنيات المستقبل

ونظم جناح حكومة الشارقة اليوم ثلاث ورش عمل حول تقنيات المستقبل وتفعيل الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص والتحول الرقمي في الحكومة. ناقشت ورشة العمل الأولى، تحت عنوان "تفعيل الذكاء الاصطناعي في الحكومة والقطاع الخاص"، ستة محاور رئيسية ترتبط بأهمية تقنيات المستقبل في تطوير العمل في القطاعين.

وركز المحور الأول من النقاش على أبرز تحديات الاستعانة بالتقنيات الحديثة، بينما بحث المحور الثاني أهمية التقنية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجودة الحياة، فيما تناول المحور الثالث أثر التقنية في أمن الأشخاص والمؤسسات وصحتهم. وسلط المحور الرابع من محاور النقاش الضوء على أثر الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في الاستفادة من تقنيات المستقبل، وبحث المحور الخامس سُبُل مواكبة القانون الاقتصادي والتطور السريع في التقنية. وركّز المحور السادس على جودة الحياة البيئية وأهمية التقنية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة، وتناولت ورشة العمل الثانية تفعيل الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص، بينما ناقشت ورشة العمل الثالثة التحول الرقمي في الحكومة.

روبوت أتمتة المعلومات

وعرضت بلدية مدينة الشارقة مشروع "روبوت أتمتة المعلومات" وهي تقنية تستخدم لمحاكاة العمليات اليدوية والمهام اليومية المحددة للموظفين وأتمتتها وتنفيذها تلقائياً عن طريق روبوت. أيضا، استعرضت بلدية مدينة كلباء مشروع "كلباء تنمو" الذي يتمحور حول المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، وهو عبارة عن واقع معزز في الوقت الفعلي يسمح لسكان المدينة بتصور النباتات في حدائقهم الخاصة واختيارها، ويسمح لموظفي الزراعة بتجميل المدينة بناء على الجغرافيا والمناخ واحتياجات الناس في المنطقة.

ويجسد تصميم جناح الشارقة، الواقع في قاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي، شعار مشاركة حكومة الشارقة "معاً لتكامل الإنسان مع التقنية" بهدف توفير تجربة مميزة للزوار تضمن تفاعلهم المباشر مع التقنيات المعروضة، فضلاً عن عقد حلقات نقاش مع الشركاء من دولة الإمارات ومن جميع دول العالم المشاركة.

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