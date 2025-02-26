البرنامج يشمل 4 مسارات رئيسية ويغطي موضوعات متعددة تضم مختلف مجالات العمل المناخي والاستدامة وموارد الطاقة

مواءمة البرنامج ليتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات ومتطلبات رفع القدرات البشرية لتمكينها من التعامل بكفاءة مع المستهدفات

الإمارات العربية المتحدة:- في إطار الشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة، وأكاديمية مركز دبي المالي العالمي، والجامعة الأمريكية في القاهرة، ومجلس قيادات الجامعات، تم اليوم تخريج الدفعة الأولى من منتسبي "برنامج الدبلوم التنفيذي في الاستدامة"، والذي يعد باكورة البرامج النوعية ضمن الشراكة بين الجهات الأربعة، والتي تستهدف بناء القدرات البشرية ضمن توجهات دولة الإمارات لترسيخ الاستدامة وتحقيق المستهدفات البيئية والمناخية في مختلف القطاعات.

وضم تخريج الدبلوم التنفيذي في الاستدامة، والذي حضره معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، عدداً من الموظفين الحكوميين ومسؤولي الإدارات في القطاع الخاص ورواد الأعمال والخريجين الجامعيين، ضمن مجالات لها تأثير مباشر على نجاح خطط الإمارات في إنجاز أولوياتها واستراتيجياتها المناخية.

وشمل "برنامج الدبلوم التنفيذي في الاستدامة" الذي قدمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أربعة مسارات رئيسية تم خلالها تغطية موضوعات متعدد ضمت: الاستدامة، والترابط بين المياه والطاقة والغذاء والتغيرات العالمية، والتنمية المستدامة، وإدارة موارد الطاقة والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال الخضراء، والاقتصاد الدائري.

ويتيح البرنامج للمشاركين تبني منظور شامل لتطوير الاستراتيجيات الفعالة لمعالجة قضايا المناخ الملحة وذلك من خلال دراسة موضوعات حول التحديات البيئية الراهنة، والتنمية المستدامة، ونهج الاستدامة، والمشهد المتطور لأهداف التنمية المستدامة، والوعي البيئي، والطاقة المتجددة ومجابهة تغير المناخ. وتمكن هذه المعرفة الشاملة، المشاركين من دعم الاستخدام المستدام للموارد وخلق تأثير إيجابي دائم عبر مختلف الصناعات والمجتمعات.

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