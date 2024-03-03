من منطلق مسؤوليته المجتمعية وسعياً منه للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في جميع محافظات المملكة، أعلن البنك الأهلي الأردني عن تجديد تعاونه مع جامعة البلقاء التطبيقية عن طريق تقديم دعم مادي لصالح "صندوق الطالب الفقير" في الجامعة. ويهدف هذا التعاون إلى توفير المنح الدراسية لمجموعة من الطلاب الطموحين غير القادرين مادياً لتشجيعهم على إكمال مسيرتهم العلمية ومساعدتهم في تخطي جميع التحديات التي تواجههم، كما يسعى البنك الأهلي من خلال هذا التبرع إلى الوقوف مع هؤلاء الطلبة ومساندتهم لإكمال مسيرتهم التعليمية.

وفي تعليق له على هذا الشأن، أعرب الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني الدكتور أحمد الحسين عن اعتزازه بطلبة العلم الذين يُصرون على تجاوز أي تحديات للوصول إلى أهدافهم وطموحاتهم، مؤكدا وقوف البنك إلى جانب هؤلاء الطلبة، والمساهمة في بناء مستقبلهم، كما عبر عن فخره بهذا التعاون الذي يرسخ العلاقة والشراكة الإستراتيجية ما بين البنك الأهلي الأردني وجامعة البلقاء التطبيقية.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس الجامعة إن توقيع هذه الاتفاقية يهدف إلى تشجيع الشراكات الإيجابية بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وتوفير الفرص التعليمية للجميع وخاصة الطلاب الذين يواجهون تحديات مالية وتحفيز التفوق الأكاديمي، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية شاملة ومستدامة في الجامعة. وعبر الدكتور العجلوني عن شكره العميق للبنك الأهلي الأردني على مبادرته الكريمة بالتبرع لصندوق الطالب الفقير، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يلعبه البنك الأهلي الأردني في دعم التعليم، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي للأكاديميين والإداريين والطلبة في الجامعة.

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