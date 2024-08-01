دبي: في إطار السعي لتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر بالتعاون مع المجتمع الدولي، أطلقت تايوان حملة "التحول الأخضر مع تايوان" (Go Green With Taiwan) العالمية لتقديم المقترحات، مؤكدة التزامها بالاستدامة البيئية. تم افتتاح المبادرة رسميًا في 20 يونيو، وأعلن عنها السيد جيمس هوانغ، رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية التجارة الخارجية التايواني (TAITRA)، والسيدة سينثيا كيانغ، المدير العام لإدارة التجارة الدولية (ITA) تحت وزارة الشؤون الاقتصادية (MOEA)، والسيد ستان شيه، مؤسس ورئيس شرف مجموعة آيسر (Acer)، بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من الشركات التايوانية للطاقة الخضراء المستدامة والجمعيات الصناعية والدبلوماسيين الأجانب في تايوان.

تدعو المبادرة المشاركين العالميين لعرض مقترحاتهم الإبداعية من خلال دمج المنتجات والحلول الخضراء المستدامة التايوانية، والترويج للصناعة الخضراء المستدامة في تايوان، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة العالمية. وستحصل أفضل ثلاثة مقترحات على جائزة نقدية قدرها 20,000 دولار أمريكي لكل منها.

أشار السيد هوانغ إلى أن الصناعات التايوانية تتمتع بمرونة قوية. سواء كان ذلك بكونها واحدة من "النمور الآسيوية الأربعة" في الماضي أو بكونها جزيرة ذكية في ظل موجة الذكاء الاصطناعي الحالية، فقد حققت تايوان معجزات في كل عصر، مما وضعها كمركز حيوي في "سلسلة التوريد العالمية". وكمساندة قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للتوسع دوليًا، يدمج مجلس تنمية التجارة الخارجية التايواني المؤسسات المحلية الكبرى والمنصات الإعلامية المحلية والعالمية.

تم إطلاق مبادرة “التحول الأخضر مع تايوان” كبوابة أساسية للشركاء الدوليين لفهم مسار تايوان نحو الاستدامة. تروج المبادرة لأحدث المنتجات والحلول الخضراء التايوانية، داعية الشركاء الدوليين للانضمام إلى تايوان في قيادة التحول الاقتصادي والبيئي المستدام.

كما أكدت السيدة كيانغ أن الصناعة الخضراء في تايوان تمتلك تقنيات متقدمة، وبنية تحتية وخدمات متطورة، وبيئة بحث وتطوير قوية، وكوادر تقنية ماهرة. يمكن لتايوان إنتاج مواد خضراء مستقرة وعالية القيمة المضافة ومنتجات ذات صلة، مما يجعلها شريكًا لا غنى عنه للتنمية الاقتصادية المستدامة والطاقة الخضراء الدولية.

شهد الحدث دعوة السيد ستان شيه، مؤسس ورئيس شرف مجموعة آيسر، ليكون السفير الفخري لحملة “التحول الأخضر مع تايوان” العالمية، مما يعكس قدرات تايوان القوية في التكنولوجيا المبتكرة والصناعة الخضراء على الساحة الدولية. تهدف هذه الشراكة إلى دفع الشركات التايوانية للطاقة الخضراء المستدامة لتتوافق مع المعايير العالمية، ومساعدة العالم في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية وتحول أخضر.

أقيم المؤتمر الصحفي في "AMBI Space One"، وهو مساحة عرض كبرى داخل تايبيه 101، المعروف بأنه أطول مبنى أخضر في العالم وأيقونة تايوان. تميز الحدث بمبادرات بيئية مبتكرة، بما في ذلك جدار تسجيل الدخول الإلكتروني بدون ورق. عرض الحدث تقدمات تايوان في حلول الاقتصاد الدائري، والنقل منخفض الكربون، والطاقة والتخزين، والمعدات البيئية من خلال رسومات بانورامية ثلاثية الأبعاد بتقنية العين المجردة. بالتأكيد على الاستدامة، قلل الحدث من التأثير البيئي عن طريق تقليل الزخارف والنفايات. تم استخدام أدوات مائدة صديقة للبيئة، وتم تقديم مشروبات التجارة العادلة، مما يعكس التزامًا بالحفاظ على البيئة وكفاءة الطاقة. تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على قيادة تايوان وإمكاناتها في الصناعة الخضراء المستدامة العالمية، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية على مستوى العالم.

تم تنظيم حملة “التحول الأخضر مع تايوان” العالمية لتقديم المقترحات من قبل إدارة التجارة الدولية (ITA) تحت وزارة الشؤون الاقتصادية (MOEA)، ويتم تنفيذها بواسطة مجلس تنمية التجارة الخارجية التايواني (TAITRA). تفتح باب تقديم المقترحات حتى 31 أغسطس 2024. ندعو المقترحين من جميع أنحاء العالم للمشاركة الفعالة والانضمام إلى تايوان في خلق مستقبل أخضر ومستدام! للمزيد من التفاصيل حول عملية تقديم المقترحات والمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي للحدث: gogreen.taiwanexcellence.org

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