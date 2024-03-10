(المنامة، البحرين): أعلن بيت التمويل الكويتي-البحرين عن إطلاقه لحملة "قدم واربح" التي تستهدف عملاء تمويل السيارات، وتقدم جوائز نقدية تصل إلى 500 د.ب خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى معدلات تمويل مخفضة لتمويل السيارات.

ويتأهل جميع العملاء الذين حصلوا على موافقة نهائية على تمويل السيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة من بيت التمويل الكويتي – البحرين خلال الفترة من 10 مارس حتى 31 مايو 2024 للمشاركة في هذه الحملة حسب الشروط والاحكام. ويمكن للمهتمين زيارة فرع تمويل السيارات في مجمع سترة، بالقرب من أغلب معارض ووكلاء السيارات في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، علّق السيد حامد مشعل، مدير تنفيذي -رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي-البحرين قائلا: "في البداية، أود أن انتهز هذه الفرصة لأتوجه بخالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، متمنيًا للجميع شهرًا مباركًا وعامرًا بنفحات الإيمان .نسعى دائماً في بيت التمويل الكويتي- البحرين إلى دعم عملائنا وإثراء تجربتهم معنا من خلال إتاحة الفرص والمبادرات المجزية، لذلك فإنني أدعو الجميع إلى الاستفادة من مرونة وتنافسية خدماتنا لتمويل السيارات مع فرصة الفوز بجوائز نقدية."

هذا ويقدم بيت التمويل الكويتي -البحرين لعملائه الكرام خدمة تمويل السيارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويوفر البنك للعملاء الراحة والمرونة في سداد تمويل السيارات على أقساط ميسرة على مدى فترة متفق عليها أقصاها سبع سنوات بأسعار تنافسية، ورسوم إدارية منخفضة، من غير أي دفعة مقدمة.

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