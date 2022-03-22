بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع مؤسسة أولصكون الاستثمارية ((ULUSKON لدى الجمهورية التركية، سبل التعاون وإقامة علاقات شراكة تجارية واستثمارية فيما بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي في مقر برج الغرفة السيدة نزكت أمين أتاسوي رئيس مؤسسة أولصكون الاستثمارية.

وثمّن المهيري زيارة وفد مؤسسة أولصكون الاستثمارية لغرفة أبوظبي، كونها تمثل مؤسسة تعمل على تحسين الاستثمارات وتعزيزها بين قطاع الاعمال في تركيا ونظرائها حول العالم، لاسيما في مجال الواردات والصادرات، ومبدياً تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في الوصول إلى آفاق رحبة من التعاون التجاري والاستثماري المشترك،

كما استعرض خلال اللقاء مجموعة الخدمات التي توفرها غرفة أبوظبي لأعضائها علاوةً على المبادرات التي تقدمها الغرفة لدعم القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، وذلك للمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة، من خلال إيجاد منظومة اقتصادية رائدة، ترتكز على مجالات الاقتصاد المستدامة، وتعزز من تنافسية القطاع الخاص على المستوى العالمي.

وركز اللقاء الحديث حول دعم إمكانية التعريف بمجتمع الأعمال وإتاحة فرص اللقاء برجال وسيدات الأعمال الإماراتيين ونظرائهم في تركيا، وذلك لبحث فرص تكوين الشراكات التجارية وعقد المشاريع ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها أن ترفع من معدلات التجارة البينية بين إمارة أبوظبي وتركيا لاسيما في قطاعات اقتصادية حيوية منها الطاقة والبناء والزراعة والدفاع والمنسوجات والمستلزمات الطبية والصيدلة، والخدمات اللوجستية.

من جانبها عبرت السيدة نزكت أمين أتاسوي عن سعادتها بزيارة غرفة أبوظبي والتعرف على أهم الخدمات التي تقدمها لدعم مجتمع الأعمال وفعاليات القطاع الخاص في أبوظبي، مؤكدة استعداد مؤسسة أولصكون الاستثمارية في تركيا، إلى مد جسور التعاون والوصول بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات تلبي طموحات الجانبين، خاصة وأن مؤسستها لها علاقات تجارية متباينة على المستوى العالمي وتطمح أن تثري هذه العلاقات بتوطيد جديد مع قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، الذي أصبح من القطاعات الرائدة والجاذبة للأعمال والاستثمار والذي يحقق قفزات متسارعة نحو النمو والتقدم على كافة المستويات.

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