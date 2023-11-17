الرياض، المملكة العربية السعودية: وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد اليوم مذكرتي تفاهم إطاريتين تنمويتين مع حكومتي سانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفيس. وقد تم التوقيع في الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا للقمة السعودية – الكاريبية التي تبدأ يوم الخميس 16 نوفمبر 2023.

هذا وتنص مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها مع رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين، معالي السيد رالف غونسالفيس، على أن يقدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلاً بقيمة 50 مليون دولار لتمويل مشروع توسعة وترميم وإعادة تأهيل عدد من المباني والمرافق المتضررة من الكوارث الطبيعية. ومن خلال تمويل هذا المشروع، سيساعد الصندوق السعودي للتنمية على استعادة البنية التحتية الأساسية، ونشر التنمية المستدامة، وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد في أعقاب الكوارث الطبيعية.

أما مذكرة التفاهم الثانية فقد وقعت مع رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، معالي السيد تيرينس درو، وتنص على أن يقدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلًا بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع توسعة محطة كهرباء نيدسموست. ومن خلال تمويل هذا المشروع، سيساعد الصندوق السعودي للتنمية في دعم إمدادات الطاقة في البلاد، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سانت كيتس ونيفيس.

وتعد مذكرتا التفاهم بمثابة شهادة على التزام الصندوق السعودي للتنمية بدعم التنمية المستدامة في منطقة البحر الكاريبي، وتأكيد جديد على أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، ولا سيما في الدول الجزيرية الصغيرة النامية.

تماشيًا مع مهمته المتمثلة في تعزيز التنمية المستدامة العالمية منذ عام 1975، قام الصندوق السعودي للتنمية بتمويل أكثر من 800 مشروع تنموي بقيمة 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة حول العالم. وقد شارك الصندوق السعودي للتنمية بنشاط في مشاريع التنمية داخل الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية منذ ما يقرب من أربعة عقود. ومنذ بداية هذا العام، قدم ما يقرب من 670 مليون دولار لتمويل 12 مشروعًا تنمويًا.

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