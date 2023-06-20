الدوحة: حققت بورصة قطر اليوم إنجازا مهما وخطت خطوة مميزة ضمن خطتها الإستراتيجية الهادفة لتحويل الدوحة إلى منصة استثمارية رائدة في المنطقة، وتمثل هذا الإنجاز بالتحول لاستخدام منصة تداول جديدة تقوم على نفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها العديد من أسواق رأس المال العالمية.

وتقوم الأنظمة والحلول الجديدة التي سيتم توفيرها في منصة التداول الجديدة على نفس تكنولوجيات الأسواق المالية المستخدمة في مجموعة بورصة لندن وهي تكنولوجيات متقدمة وقابلة للتطوير وعالية الأداء حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق. وتقوم جميع هذه الحلول على هيكلية موحدة حيث تشترك في نفس إطار العمل التكنولوجي وبناء البيانات ومنهجية هندسة البرمجيات.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة بارزة نحو الأمام لتطوير بورصة قطر من خلال وضع الأسس والقواعد للوصول إلى الاهداف المرجوة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال انظمة التداول، وليتماشى ذلك مع الرؤية الإستراتيجية لدولة قطر التي تسعى لتطوير السوق المالي القطري وتحقيق التنوع الاستثماري.

وقد أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ارتياحه العميق لهذه الخطوة الهامة التي تشكل لبنة في استراتيجية تطوير بورصة قطر لتتبوأ موقعا هاما بين البورصات المتقدمة بما ينسجم والخطط الاقتصادية الطموحة لدولة قطر. وقال إن بورصة قطر يتجه نحو تعزيز سيولته وذلك من خلال تعزيز نضج وتطور أسواقنا المالية بما يساهم في دعم استراتيجية دولة قطر لتنويع الاقتصاد الوطني ، مع تزويد المشاركين والمستثمرين في السوق بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية بما يمكنهم من الوصول إلى أدوات مالية جديدة ومتنوعة لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات السوق.

كما أعرب السيّد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة عن ترحيبه بإطلاق نظام التداول الجديد بنجاح بالتعاون مع الشركاء وقال إنه يلعب دوراً جوهرياً في تعزيز الثقة في السوق ورفع مستوى أداء الخدمات والمنتجات الاستثمارية المتوفرة ومستوى الرقابة على التداولات ، الأمر الذي يساعد على استقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين ، إضافة إلى توفير منصّة تداول قادرة على استيعاب أدوات استثمارية جديدة وعلى رأسها سوق المشتقات، وبذلك سيستفيد كلّ من جهات الإصدار والمستثمرين من سرعة وفعالية ودقّة التكنولوجيات المستخدمة في منصة التداول الجديدة .

وأعربت السيدة عائشة المحمود مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات في بورصة قطر ومدير المشروع عن ترحيبها بإطلاق نظام التداول الجديد الذي قالت إنه سيكون علامة فارقة في مسيرة تطور بورصة قطر حيث سيمكنها من تقديم منتجات وخدمات جديدة لمجموعة جديدة من المستثمرين والمشاركين المحتملين في مجال المشتقات وأسواق رأس المال وأشادت السيدة عائشة المحمود بالمزايا التكنولوجية المتقدمة التي يوفرها النظام الجديد بما يساهم في تعزيز الكفاءة وتلبية احتياجات الأهداف الاستراتيجية للبورصة .

وقال جون ووكر روبرتسون، الرئيس العالمي للبنية التحتية للاصول والأسواق في مجموعة بورصة لندن: "نحن فخورون بالتعاون مع بورصة قطر لتنفيذ بنيتنا التحتية المتطورة والمبتكرة للتداول بنجاح. وتستفيد البنية التحتية الجديدة من رسائل FIX المتوافقة مع معايير الصناعة وتقدم مجموعة واسعة من الميزات المتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية".

وتوفر منصة التداول الجديدة مجموعة من المميزات، بما في ذلك تغطية متطلبات التداول لسوق المشتقات وتسهيل عمليات الاكتتابات العامة الأولية. حيث تتميز منصة التداول الجديدة بأنها منصة تداول متعددة الأصول ومتعددة الأسواق، وهي مصممة لتحقيق المرونة والأداء العالي، حيث تقدم حلولا للتداول في الأسهم والسندات والمشتقات على منصة واحدة وذات موثوقية عالية.

وتوفر منصة التداول الجديدة دعمًا شاملاً لمجموعة متنوعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والمشتقات. كما توفر منهجية مرنة تقلل من وقت الوصول إلى السوق ومن مخاطر التنفيذ. كما يدعم نظام التداول الجديد نشاط صناعة السوق بما يساهم في تعزيز السيولة.

وبهذه المناسبة عبرت إدارة بورصة قطر عن امتنانها لجميع أصحاب المصلحة على دعمهم وتعاونهم المستمر، الذي كان حاسمًا في الإطلاق الناجح لهذه المنصة التداول الجديدة، حيث ساهمت مساهماتهم القيمة في تعزيز مكانة بورصة قطر الإقليمية والعالمية. وبهذه المناسبة، قامت بورصة قطر بتكريم جميع شركات الخدمات التكنولوجية والمؤسسات المزودة للبيانات وشركات الوساطة التي ساهمت في المشروع وذلك تقديرا لجهودها وتعاونها المثمر الذي لعب دو حاسمًا في نجاح إطلاق نظام التداول الجديد في بورصة قطر.

وتقوم المنصة الجديدة بتوفير حلول تجمع بين تكنولوجيات التداول Millennium Exchange وتكنولوجيات الرقابة Millennium Surveillance وذلك بهدف تعزيز قدرات البنية التحتية في بورصة قطر. وستكون المنصة الجديدة قادرة على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية وإطلاق خدمات جديدة والوصول إلى مستويات فائقة من الأداء المرن وعالي السرعة. وتستخدم المنصة الجديدة رسائل FIX وتوفر ميزات جديدة مثل خدمات التحقق من أرصدة المحافظ في الوقت الحقيقي، والتعامل مع أنواع جديدة من الأوامر، والتعامل مع مؤشرات متنوعة، وتنبيهات الرقابة على التداول، والرقابة على صانعي السوق، بالإضافة إلى التكامل مع جهة الإيداع والمشاركين في السوق.

وجدير بالذكر أن تكنولوجيات مجموعة بورصة لندن تستخدم من قبل أكثر من 25 بورصة وسوق مالي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بورصة جوهانسبرغ وبورصة سنغافورة وبورصة لندن.

#بياناتحكومية

- انتهى -

