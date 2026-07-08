دبي، الإمارات العربية المتحدة، ولندن، المملكة المتحدة : أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم بين بورصة دبي للماس وبورصة لندن للماس، بما يعزز التعاون بين البورصتين، ويفتح فرصاً جديدة أمام أعضائهما، ويدعم التنسيق في تجارة الماس والأحجار الكريمة على المستوى الدولي

وترسي مذكرة التفاهم إطاراً لتعاون أوثق بين الجانبين، يركز على تشجيع التجارة المسؤولة، وتيسير الفرص التجارية، وتحفيز تبادل المعرفة، وتقوية الروابط بين الأعضاء. كما يتيح هذا التعاون قناة للحوار حول القضايا التي تؤثر في قطاع الماس العالمي، بما يساعد البورصتين على التعامل مع سوق دولية مترابطة وسريعة التغير.

وتكتسب الاتفاقية أهميتها في مرحلة يعطي فيها قطاع الماس العالمي أولوية للتعاون بين مراكز التداول، إذ تجسد التزاماً مشتركاً بربط أعضاء الاتحاد العالمي لبورصات الماس بعلاقات أوثق، وبناء شبكة تجارية عالمية أشد ترابطاً بين المراكز المتخصصة.

ووقع الاتفاقية أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس، وشارلوت روز، رئيسة بورصة لندن للماس، لتكون أول شراكة دولية رسمية تبرمها منذ توليها منصبها الجديد في يونيو.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: "انطلقت بورصة دبي للماس من قناعة مفادها أن ربط الأسواق يفتح فرصاً جديدة. وتجسد شراكتنا مع بورصة لندن للماس هذا التوجه، إذ تجمع بين مركزين رئيسيين لتداول الماس بما يعزز التعاون ويوسع الفرص أمام أعضائنا. ولن ينهض مستقبل قطاعنا بأسواق تعمل منفردة، بل بتعاون أوثق يتيح لنا بناء شبكة أقوى من مراكز التداول الموثوقة، وتبادل الخبرات، والالتزام بالمعايير المعترف بها، وترسيخ ثقة المتعاملين ونمو تجارة الماس العالمية".

ومن جهتها، قالت شارلوت روز، رئيسة بورصة لندن للماس: "تمثل بورصة دبي للماس شريكاً مثالياً لبورصة لندن للماس في بداية هذه المرحلة الجديدة. وبصفتها عضواً في الاتحاد العالمي لبورصات الماس، تشاركنا بورصة دبي للماس التزامنا بتجارة موثوقة تحكمها قواعد سليمة، كما تفتح هذه الاتفاقية فرصاً حقيقية للأعضاء في الجانبين. ونترقب ما سيفتحه هذا التعاون من آفاق جديدة لنا".

تأسست بورصة دبي للماس في عام 2004، وهي البورصة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التابعة للاتحاد العالمي لبورصات الماس. وتتخذ البورصة من برج ألماس في أبراج بحيرات جميرا مقراً لها، وتضم أكثر من 1,380 شركة عضو، كما تدعم أحد أبرز مراكز تداول الماس في العالم. وتجاوز حجم تجارة الماس الخام والمصقول من خلال دبي مليار قيراط خلال السنوات الخمس الماضية، بما يرسخ مكانة الإمارة بوابة عالمية تربط أسواق الإنتاج بأسواق الاستهلاك.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويمثل المركز منصة اقتصادية موحدة تتلاقى فيها السلع ورؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة، مما يتيح للشركات المسجلة لديه فرص الوصول إلى الأسواق الناشئة الواعدة والاستفادة من آفاق النمو العالمي على نطاق واسع. ويعمل المركز على تيسير ممارسة الأعمال لأعضائه انطلاقاً من أحد أكثر المراكز التجارية تميزاً من الناحية الاستراتيجية في العالم، مستنداً في ذلك إلى منظومات متخصصة وحلول تجارية وعقارية مرنة، إلى جانب توفير سبل الاتصال المباشر بالخبرات والشركاء والكفاءات المهنية. وبفضل هذه المقومات الشاملة، يضم المركز حالياً أكثر من 26,000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مما يسهم في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والابتكار.

ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال.

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نبذة عن بورصة دبي للماس

تُعد بورصة دبي للماس أكبر منشأة في العالم لمناقصات الماس ومنصةً رائدة لتجارة الماس الخام والمصقول والأحجار الكريمة الملونة واللؤلؤ. وتعمل البورصة ضمن مركز دبي للسلع المتعددة، موفرةً البنية التحتية وربطاً مباشراً بالأسواق وبيئة تداول موثوقة تمكّن قطاع الماس العالمي من إنجاز أعماله بكفاءة وبحجم يواكب احتياجاته. وتربط البورصة بين شركات التعدين والمصنّعين والتجار والممولين وتجار التجزئة من خلال منصة آمنة وشفافة ضمن نقطة رئيسية لحركة الماس العالمية. وبصفتها عضواً في الاتحاد العالمي لبورصات الماس، تجمع بورصة دبي للماس شركات التعدين والمصنّعين والتجار والممولين وتجار التجزئة ضمن بيئة تداول آمنة وشفافة في نقطة رئيسية لحركة الماس العالمية. ومن خلال مرافق المناقصات ومنصات التداول ومبادرات القطاع، تدعم البورصة انسياب حركة السلع بكفاءة، وتعزز ممارسات الأعمال المسؤولة، وتدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للماس والأحجار الثمينة.

نبذة عن بورصة لندن للماس

تمثل بورصة لندن للماس أعضاء تجارة الماس والأحجار الكريمة في المملكة المتحدة، وتوفر لهم سوقاً تعمل وفق قواعد حوكمة واضحة وصوتاً مهنياً موحداً يعبر عن مصالح القطاع.

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