الكويت: بادرت بورصة الكويت بتنظيم "يوم مديري الأصول المالية" بالتعاون مع بنك "إتش إس بي سي"، البنك استثماري البريطاني متعدد الجنسيّات وأحد أكبر البنوك الاستثمارية الأوروبية. وهو يوم خاص لاستضافة عدد ممثلي شركات الاستثمارية الكويتية المرخصة في مقر البنك في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا وستجمع مبادرة بورصة الكويت مدراء الأصول المالية لثماني شركات استثمارية كويتية بارزة مع قطاع الاسواق والاوراق المالية التابع لبنك "إتش إس بي سي"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023. هذا وقام البنك باختيار الشركات الكويتية بعناية ووفق معايير خاصة لضمان حصول المشاركين على الوقت الكافي للتفاعل مع ممثلي القطاع، مما سيسهم في تسهيل المحادثات المثمرة والتواصل الهادفة.

ذلك وستتضمن المبادرة عرض تقديمي لرئيس الأسواق في بنك إتش إس بي سي بدولة الإمارات العربية المتحدة حول الرؤى والاتجاهات الحالية والمستقبلية لأسواق المال في المنطقة، بالإضافة إلى عقد جلسات لتسليط الضوء حول رؤية وأهداف البنك الإستراتيجية فيما يخص أسواق المنطقة. كما سيعقد البنك اجتماعات فردية مع ممثلي الشركات الكويتية لإجراء مناقشات متعمقة حول مجالات الاهتمام وفرص الأعمال والتعاون المشترك.

تهدف مبادرة بورصة الكويت إلى تمكين الشركات الاستثمارية الكويتية البارزة والمرخصة من الاستفادة مما تقدمه البنوك الاستثمارية العالمية من منتجات وخدمات قد تسهم في تطوير أعمال تلك الشركات بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص التعاون المشترك والمساهمة في مساعي تطوير سوق المال الكويتي.

هذا ويشكل تنظيم المبادرات جزءا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على منظومة سوق المال وفقاً لاستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع كبرى البنوك الاستثمارية العالمية وذلك للمساهمة في مساعي تطوير منظومة السوق وتسليط الضوء على ما يقدمه سوق المال الكويتي من فرص للمجتمع الاستثماري الدولي. ومن خلال تفانيها الراسخ، تؤدي البورصة دورًا مهمًا في تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لسوق المال الكويتي.

#بياناتحكومية

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عن بورصة الكويت

تأسست بورصة الكويت عام 2014 من قبل هيئة أسواق المال لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية. ومنذ ذلك الحين، عملت بورصة الكويت على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، باستراتيجية مؤسسية مستدامة تتوافــق مــع خلــق قيمــة لأصحــاب المصلحــة علــى المــدى الطويــل اقتصاديــًا، واجتماعيــًا، وبيئياً.

قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية. كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق الكويت باعتباره "سوق ناشئ" ضمن أعلى ثلاثة مؤشرات عالمية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليميٍ رائد.

تعتبر بورصة الكويت أول جهة حكومية في الكويت يتم تخصيصها بالكامل بنجاح، وهي مدرجة ذاتياً في "السوق الأول".

لمزيدٍ من المعلومات حول مبادرات بورصة الكويت وآخر مستجداتها، يرجى زيارة www.boursakuwait.com.