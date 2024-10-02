احتفلت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بتكريم 20 خريجًا من "برنامج بورصة البحرين التدريبي لأعضاء مجالس الإدارة". ويتيح هذا البرنامج التدريبي المتخصص الفرصة لإعداد كبار التنفيذيين لتولي المناصب في مجالس الإدارات بما يساهم في تعزيز الحوكمة في الشركات.

وقد حضر الحفل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسعادة الأستاذة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وسعادة السيدة مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين والدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، هذا بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات المدرجة في البورصة والمؤسسات الأخرى، والمشاركين في البرنامج، إلى جانب الإدارة التنفيذية من كل من بورصة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن مثل هذه البرامج التدريبية النوعية تساهم في تطوير واعداد القادة التنفيذيين من أعضاء مجالس الإدارة لتولي المهام التنفيذية مستقبلا الأمر الذي يؤكد التزام بورصة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بتطوير معايير حوكمة الشركات وإعداد جيل جديد من أعضاء مجالس الإدارات من خلال هذه المبادرة النوعية، متمنيا للجميع التوفيق وتحقيق المزيد من الأهداف.

وخلال فترة البرنامج التي امتدت لخمسة أسابيع، تم تقديم 32 ساعة تدريبية شاملة، وتضمن ذلك ورش عمل تفاعلية ومحاضرات يديرها فريق من الخبراء العالميين، لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة التي تؤهلهم لشغل مناصب قيادية في مجالس إدارات الشركات. ومن أبرز مزايا هذا البرنامج "محاكاة المجلس الفعلي"، والتي توفر للمشاركين فرصة عملية للمشاركة في سيناريوهات واقعية لمجالس الإدارة، ومن ثم اختبار قدراتهم على اتخاذ القرارات، فضلا عن تعزيز مهاراتهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، بالقول: "إن برنامج بورصة البحرين التدريبي لأعضاء مجالس الإدارة يؤكد التزامنا بتطوير إمكانيات القيادة والمساهمة في تحقيق التميز في حوكمة الشركات. وإننا اليوم نحتفل بالإنجازات الملموسة التي حققها خريجو البرنامج الذين بذلوا جهدًا كبيراً طوال فترة البرنامج. ومن خلال تزويد قادة المستقبل بمهارات مهام مجالس الإدارات، فإننا بذلك نساهم في وضع أساس راسخ للنمو المستدام للشركات في سوق المال البحريني."

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF): "يمثل هذا البرنامج خطوة هامة نحو تحقيق رسالتنا في تزويد القادة الجدد بالخبرات اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية وتطبيق حوكمة سليمة. ومن خلال هذا البرنامج التدريبي، اكتسب الخريجون مهارات قيّمة تساعدهم على تبوء مناصب قيادية في المستقبل. وإننا نتمنى لهم المزيد من النجاح والتوفيق في مسيرتهم والمساهمة في احداث نقلات نوعية في مختلف مجالات عملهم."

تم إطلاق "برنامج بورصة البحرين التدريبي لأعضاء مجالس الإدارة" في مارس 2024 خلال فعالية "قرع الجرس للمساواة بين الجنسين" التي استضافتها بورصة البحرين بالتعاون مع 105 بورصة عالمية وشركات مقاصة بالشراكة مع كبرى المؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الدولي للبورصات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتؤكد بورصة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التزامهما بتطوير معايير حوكمة الشركات وإعداد جيل جديد من أعضاء مجالس الإدارات من خلال هذه المبادرة النوعية.

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