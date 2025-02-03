في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها بورصة البحرين لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين، أعلنت البورصة اعتماد شركة بي إتش إم كابيتال كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية بورصة البحرين لتعزيز السيولة في السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.

وصرّح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلا: "إن اعتماد بي إتش إم كابيتال كصانع سوق خارجي يمثل خطوة هامة في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها بورصة البحرين لتعزيز السيولة في السوق، والارتقاء بتجربة التداول لجميع المشاركين في السوق. وقد شهد نشاط صناعة السوق زيادة ملموسة في بورصة البحرين منذ إطلاق الإطار التنظيمي الجديد لصناعة السوق في العام الماضي، مما ساهم في تعزيز قدرة البورصة على تقديم خدمات مبتكرة تتوافق مع المعايير العالمية، وتلبية احتياجات المستثمرين.

ومن جانبه، قال السيد عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي إتش إم كابيتال: "إننا سعداء بالانضمام إلى بورصة البحرين كصانع سوق خارجي، وهو ما يتيح لنا المساهمة بفعالية في تطوير سوق رأس المال في البحرين. إن خبراتنا في صناعة السوق وتعزيز السيولة سوف تساعد على دعم بورصة البحرين في جهودها لخلق سوق أكثر ديناميكية وكفاءة، وتوفير فرص تداول أكبر، وتقديم أسعار أفضل للمستثمرين".

ومن الجدير بالذكر أن بورصة البحرين قد أصدرت إطار تنظيمي جديد لصناعة السوق في يوليو 2024 كما قامت بتحديث القواعد المطبقة لتنظيم خدمة مزودي السيولة. تهدف القواعد الجديدة إلى تنظيم خدمة صناعة السوق ومزودي السيولة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وكما توضح القواعد الفرق بين دور صنَاع السوق ومزودي السيولة. وبانضمام بي إتش إم كابيتال، يبلغ عدد صناع السوق المرخصين في بورصة البحرين 2.

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