(الرفاع، مملكة البحرين): أعلنت بودي وركس، واحدة من أفضل منشآت إصلاح وصناعة هياكل المركبات في مملكة البحرين، مؤخرًا عن حصولها على وسم "المصنع الأخضر" المرموق من وزارة الصناعة والتجارة، وذلك تقديرًا لالتزامها بتطبيق ممارسات التصنيع المستدام وتعزيز المسؤولية البيئية ومواصلة الابتكار في قطاع السيارات بالمملكة.

ويأتي برنامج وسم "المصنع الأخضر" ضمن المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، حيث تم إطلاقه تماشياً مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022–2026). ويشجع البرنامج المصانع على تبني ممارسات مسؤولة بيئياً، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والمساهمة في تحقيق الهدف طويل الأمد لمملكة البحرين المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وقد نالت بودي وركس هذا التكريم نتيجة جهودها المستمرة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطبيق ممارسات مسؤولة بيئياً في مختلف مرافقها.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، صرّح السيد خالد حامد الزياني، العضو المنتدب لشركة بودي وركس، قائلاً: "نفخر بحصولنا على وسم المصنع الأخضر من وزارة الصناعة والتجارة، ويعكس هذا التكريم التزامنا الراسخ بتطبيق ممارسات مستدامة بيئياً والعمل المستمر على خفض بصمتنا الكربونية."

وأضاف: "تواصل بودي وركس التزامها بدعم مسيرة التصنيع المستدام في مملكة البحرين. ونتوجه بخالص الشكر إلى وزارة الصناعة والتجارة على تقديرها لجهودنا، ونؤكد التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير المسؤولية البيئية والتميز التشغيلي."

ومن خلال حصولها على وسم "المصنع الأخضر"، تعزز بودي وركس مكانتها كشركة صناعية مسؤولة تسهم في دعم أجندة الاستدامة الوطنية في البحرين. ويأتي هذا الإنجاز متماشياً مع جهود المملكة في تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، ودعم الحلول منخفضة الانبعاثات، وترسيخ دور البحرين في العمل المناخي العالمي.

نبذة عن بودي وركس:

تُعتبر بودي وركس منشأة رائدة في مجال إصلاح وصناعة هياكل المركبات، وهي جزء من شركة استثمارات الزياني. منذ انطلاقها في عام 2015، حققت بودي وركس مكانة بارزة كمشروع صناعي فريد من نوعه في المملكة. تقدم المنشأة خدمات تصنيع وتعديل متقدمة ذات جودة عالية، موجهة لمختلف أنواع المركبات التجارية. بفضل كفاءة ومهارة فريق العمل المتخصص لديها، تسعى بودي وركس دائمًا إلى تحقيق أعلى معايير الخدمة في مجال الإصلاح والتعديل، مما يعكس التزامها القوي بتلبية احتياجات العملاء وتقديم نتائج متميزة.

