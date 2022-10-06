وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع الوطنية للإسكان؛ لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة التي تخدم قطاع الإسكان؛ بهدف رفع مستوى جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، وتوفير نماذج تصاميم متوافقة مع الكود العمراني لوادي حنيفة وروافده، ودعم تكامل الجهود المبذولة لزيادة المعروض من التصاميم للمستفيدين من خدمات الشركة داخل النطاق الإشرافي للهيئة، انطلاقًا من أهمية التنسيق بينهما وسعيًا لتوسيع مجالات التعاون، والتي تشمل المبادرات وورش العمل والمشاريع المشتركة، وتبادل البيانات والخبرات والإحصاءات بين الطرفين.

وخلال مراسم توقيع الاتفاقية، أكّد السيد جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية أهمية مذكرة التفاهم التي تأتي لتحقيق التكامل بين الطرفين، حيث تشمل عقد ورش عمل "استيديو التصميم" من قبل هيئة تطوير بوابة الدرعية مع ممثلي الشركة الوطنية للإسكان والمكاتب الهندسية المعتمدة من جانبها، إضافةً إلى إشعار الشركة للهيئة بجميع مبادراتها داخل النطاق الإشرافي للهيئة؛ ليتم عقد ورش عمل لتحديد أوجه تعاون إضافية حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، كما سيتم تقديم ورش عمل من قبل الهيئة فيما يخص المشاركة في المبادرات لشرح الكود العمراني لوادي حنيفة.

من جهته أعرب سعادة الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان الأستاذ محمد بن صالح البطي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة، مؤكدًا أهمية التعاون بين الطرفين في رسم مسارات العمل المشترك بينهما، ومنها تخصيص صفحة على منصة سكني الخاصة بالشركة للمستفيدين من نماذج الفلل السكنية في النطاق الإشرافي لهيئة تطوير بوابة الدرعية تحت مسمى "التصاميم الهندسية المتوافقة مع كود وادي حنيفة وروافده" مع إمكانية عرض التصاميم الخاصة بالهيئة على منصة سكني من خلال ذات الصفحة، إضافةً إلى المنصات الخاصة بهيئة تطوير بوابة الدرعية.

#بياناتحكومية

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لمحة عن هيئة تطوير بوابة الدرعية

تأسست هيئة تطوير بوابة الدرعية في يوليو 2017 للحفاظ على تاريخ الدرعية، والاحتفاء بمجتمعها، وتطوير حي الطريف الأثري المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي ليصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم ومركزاً للثقافة والتراث السعودي. تركز الهيئة جهودها على حماية وحفظ تاريخ المملكة، بما في ذلك قصص أجدادنا، وتراثنا المادي. وتماشياً مع معايير التصميم والتطوير والحفظ، ستعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية على استحداث بيئة تعزز أهمية الدرعية التاريخية والوطنية والدولية بما في ذلك المحافظة على منطقة الطريف.تسعى الهيئة إلى تعزيز حضور الدرعية كواحدة من أبرز الوجهات على مستوى المنطقة، والتي توفر فعاليات وأنشطة تاريخية وثقافية ومعرفية، إلى جانب استضافة الفعاليات العالمية. وتتطلع الهيئة إلى تحويل الدرعية لتصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم عبر تطوير تجارب ثرية تروي قصص تاريخنا، وتغرس في نفوس أبناء وبنات المملكة الشعور بالفخر ببلادهم، وتأسيس وجهات ومعالم شهيرة عالميًا فيها. . وتعمل الهيئة على ضمان تكامل المعالم الثقافية في الدرعية مع مجموعة من أرقى العلامات الفندقية الرائدة، والمطاعم الفاخرة، وعروض التجزئة رفيعة المستوى. وتحرص الهيئة على تمكين أهل الدرعية من تحقيق أهدافهم. وهي تحتفي بالمجتمع المحلي، وتهدف وتسليط الضوء على إنجازاتهم الاجتماعية والثقافية والتاريخية، وربط جذور الدولة السعودية بحاضرها ومستقبلها. وتعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى جانب الهيئات التنفيذية في الدرعية، بصفتها الجهة التنظيمية الرئيسية للمنطقة الإشرافية (190 متر مربع)، وستطبق أفضل الممارسات في إدارة الأراضي، وإصدار تراخيص البناء والتراخيص والإشراف عليها.

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