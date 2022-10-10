أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية الموسم الأول من برنامج رواد الأعمال، والذي يأتي كمبادرة للنهوض بأصحاب الأعمال في مجتمع الدرعية وإبراز التراث والثقافة الأصيلة لها.

ستشهد الحملة المصاحبة للبرنامج الجديد الذي تقدّمه إدارة المشاركة المجتمعية في الهيئة استعراض ابتكارات رواد الأعمال على مستوى الدرعية، من خلال سلسلةٍ من المقاطع المرئية المستلهمة من إبداعاتهم والمقدمة من قبلهم، كما يتم العمل على استحداث منصة رقمية مخصصة لهم تمكّنهم من الترويج لأعمالهم ومشاريعهم والوصول للفئات المستهدفة منها.

وتهدف هيئة تطوير بوابة الدرعية من خلال هذه المبادرة إلى دعم أصحاب الأعمال في مجتمع الدرعية، وتمكينهم من استكمال مسيرتهم من خلال تعريف المجتمع بتجاربهم المميزة، كما تسعى الهيئة إلى تحفيز الأهالي لدعم أبنائهم المبدعين في المجالات المختلفة، عبر إنتاج ومشاركة محتوى مطور بأيدٍ محليةٍ يروج لنجاحات أصحاب الأعمال المشاركين في البرنامج.

كما يمكن للمهتمين بالبرنامج ورواد الأعمال المحليين متابعة مستجدات البرنامج ومنتجاته المتنوعة عبر حسابات هيئة تطوير بوابة الدرعية على منصات التواصل الاجتماعي.

#بياناتحكومية

- انتهى -

لمحة عن الدرعية

مع انطلاق مشروع تطوير بوابة الدرعية عام 2017 بدأت ملامح مرحلة جديدة في التشكل لتصبح الدرعية الواقعة في الشمال الغربي من وسط العاصمة الرياض أبرز وجهة تاريخية وثقافية وعصرية في المملكة، إذ سيسهم المشروع ضمن نطاقه الجغرافي الذي يمتد على مساحة أحد عشر كيلومتراً مربعاً في تحويل الدرعية إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية التاريخية العالمية جذباً وتميزاً بتنوع أنماط الحياة فيها، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة. وتُعدّ الدرعية مصدر فخر وإلهام وموطناً لأجيال من الزعماء الذين قادوا المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727م. وبوصفها العاصمة الثقافية والتاريخية المُتجدّدة للدولة، سيجري بناء الدرعية وتصميمها على أساس التراث والتقاليد السعودية. وسيجري إنشاء المجتمع الحضري التقليدي متعدد الاستخدامات مع مراعاة مبادئ الهندسة المعمارية الأصيلة في العمارة النجدية، وهو نمط التصميم نفسه الذي اشتهرت به القرى السعودية في القرون الماضية. وفي قلب الدرعية الثقافي يقع حي الطريف التاريخي الذي تم تشييده في عام 1766م، واحداً من المواقع الأولى في العالم المبنيّة من الطوب الطيني، حيث أُدرج عام 2010م على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ويستعد اليوم ليصبح من بين أهمّ الوجهات التاريخية في المملكة. وعلاوةً على تركيزها في التجارب الثقافية والعصرية، ستوفّر الدرعية خدماتٍ مميزةً في مجال الترفيه والتعليم والتسوّق والطعام والضيافة وساحات السكن والعمل، ومن المتوقع أن يؤوي المشروع فور اكتماله نحو 100 ألف مقيم وعامل وطالب وزائر، وسيحتفي بالتاريخ الثقافي الغني للمملكة. وسيحتضن هذا المشروع مجموعةً متنوعةً من المرافق عالمية المستوى في مجال الثقافة والترفيه وتجارة التجزئة والضيافة، فضلاً عن مساحات للتعليم والعمل والسكن، ويشمل ذلك 38 فندقاً، ومجموعة متنوّعة من المتاحف، ومتاجر البيع بالتجزئة، وأكثر من 100 مطعم. ومن المخطط أن يصبح مطل البجيري القائم وجهةً رائدةً لتجارب الطعام، حيث يُتاح للزوّار الاستمتاع بمناظر حي الطريف الآسرة. كما أنّه يحتضن فندق سمحان التراثي المؤلّف من 141 غرفةً، مع إمكانية الوصول إلى وادي حنيفة الممتدّ على مساحة كيلومترين مربّعين، من ممشى الجرف، كما يضمّ مساحاتٍ ترفيهيةً هادئة ونشطة وفنادق، وهي أماكن مثالية للاسترخاء برفقة العائلة والأصدقاء بمحيط الوادي الساحر.

لمحة عن هيئة تطوير بوابة الدرعية

تأسست هيئة تطوير بوابة الدرعية في يوليو 2017 للحفاظ على تاريخ الدرعية، والاحتفاء بمجتمعها، وتطوير حي الطريف الأثري المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي ليصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم ومركزاً للثقافة والتراث السعودي.

تركز الهيئة جهودها على حماية وحفظ تاريخ المملكة، بما في ذلك قصص أجدادنا، وتراثنا المادي. وتماشياً مع معايير التصميم والتطوير والحفظ، ستعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية على استحداث بيئة تعزز أهمية الدرعية التاريخية والوطنية والدولية بما في ذلك المحافظة على منطقة الطريف.

تسعى الهيئة إلى تعزيز حضور الدرعية كواحدة من أبرز الوجهات على مستوى المنطقة، والتي توفر فعاليات وأنشطة تاريخية وثقافية ومعرفية، إلى جانب استضافة الفعاليات العالمية. وتتطلع الهيئة إلى تحويل الدرعية لتصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم عبر تطوير تجارب ثرية تروي قصص تاريخنا، وتغرس في نفوس أبناء وبنات المملكة الشعور بالفخر ببلادهم، وتأسيس وجهات ومعالم شهيرة عالميًا فيها. . وتعمل الهيئة على ضمان تكامل المعالم الثقافية في الدرعية مع مجموعة من أرقى العلامات الفندقية الرائدة، والمطاعم الفاخرة، وعروض التجزئة رفيعة المستوى. وتحرص الهيئة على تمكين أهل الدرعية من تحقيق أهدافهم. وهي تحتفي بالمجتمع المحلي، وتهدف وتسلط الضوء على إنجازاتهم الاجتماعية والثقافية والتاريخية، وربط جذور الدولة السعودية بحاضرها ومستقبلها. وتعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى جانب الهيئات التنفيذية في الدرعية، بصفتها الجهة التنظيمية الرئيسية للمنطقة الإشرافية (190 متر مربع)، وستطبق أفضل الممارسات في إدارة الأراضي، وإصدار تراخيص البناء وتراخيص والإشراف عليها.