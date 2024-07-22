الزيارة تشهد إطلاق نسخة جديدة لحوارات "إنفستوبيا العالمية" في تشيناي الهندية بحضور 300 مشارك

عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين في الحكومة الهندية لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المُقبلة

النسخة الجديدة لـ "إنفستوبيا" ستتضمن انعقاد 3 جلسات نقاشية وطاولة مستديرة حول تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات والهند والاتجاهات الحديثة للاستثمار والمزايا التنافسية للقطاع الصناعي الإماراتي

جلسات نقاشية وطاولة مستديرة حول تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات والهند والاتجاهات الحديثة للاستثمار والمزايا التنافسية للقطاع الصناعي الإماراتي تنظيم زيارات ميدانية لـ "المعهد الهندي للتكنولوجيا مدراس" ومقر شركة "تاميل نادو للتنمية الصناعية" لتبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأبحاث العلمية والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة والفضاء

وفد الدولة سيضم حضور أكثر من 27 ممثلاً عن جهات حكومية وشركات وطنية وخاصة من أبرزها وزارتي "الاستثمار" و"الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" وغرفة تجارة دبي ومجموعة شرف ومصرف الإمارات للتنمية

14 شركة صغيرة ومتوسطة إماراتية ستشارك في "إنفستوبيا العالمية" بتشيناي الهندية لعرض مشاريعها المبتكرة وتعزيز تواصلها مع المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين في الفعالية

أبوظبي، يصل وفد اقتصادي لدولة الإمارات برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، وبمشاركة معالي علياء عبد الله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، خلال الأسبوع الجاري إلى جمهورية الهند الصديقة، لبحث تعزيز فرص التعاون الاقتصادي وبناء الشراكات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في قطاعات الاقتصاد الجديد والخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبيئة والاستثمار، بما يدعم تنافسية واستدامة اقتصادَي البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، والتي شهدت نقلات نوعية في كافة مجالات التعاون المشترك خلال السنوات الماضية، في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين.

نسخة جديدة لحوارات "إنفستوبيا العالمية" في مدينة تشيناي الهندية

وتشهد الزيارة إطلاق نسخة جديدة لحوارات "إنفستوبيا العالمية" في مدينة تشيناي بولاية تاميل نادو الهندية، بهدف خلق فرص اقتصادية واستثمارية متنوعة تدعم رؤية البلدين في التوسع بالقطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث ستعقد هذه النسخة 3 جلسات نقاشية حول تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين دولة الإمارات والهند في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، ودعم التعاون المشترك بين البلدين في إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة، والاطلاع على الاتجاهات العالمية الحديثة الخاصة بالاستثمار والتجارة، وكذلك الفرص الواعدة لنمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمن هذه الجلسات "اصنع في الإمارات" والتي سيتحدث فيها سعادة أسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، وشاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، حيث تهدف هذه الجلسة إلى تسليط الضوء على المزايا والممكنات التي تمنحها الإمارات للمستثمرين في القطاع الصناعي، والمركز الصناعي التنافسي الذي تتمتع به الدولة على المستوى الإقليمي والعالمي.

إضافة إلى ذلك، ستعقد هذه النسخة من "إنفستوبيا" أيضاً طاولة مستديرة على مستوى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في القطاع الخاص، وتعزيز استفادة مجتمعي أعمال البلدين منها. ومن المتوقع أن يُشارك في هذه الفعالية أكثر من 300 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد وممثلين عن شركات القطاع الخاص الإماراتية والهندية الرائدة.

لقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولين حكوميين في الهند

ويعقد معالي عبدالله بن طوق خلال الزيارة عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين حكوميين في الهند، ومنهم معالي إم. كي. ستالين، رئيس وزراء ولاية تاميل نادو الهندية، ومعالي الدكتور تي. أر. بي. راجا، وزير الصناعة وترويج الاستثمار والتجارة في حكومة ولاية تاميل نادو الهندية، وذلك بهدف مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات جديدة من النمو والازدهار، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، بما يخدم التوجهات التنموية للدولتين.

وسيزور معالي بن طوق "المعهد الهندي للتكنولوجيا مدراس" IITM، أحد أعرق معاهد الهندسة والتكنولوجيا في الهند، والتي تعد موطناً للعديد من مراكز البحوث والمختبرات، وتشارك بقوة في العديد من المشاريع البحثية، وتهدف هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات العالمية في مجالات الأبحاث العلمية وريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، كما يزور معاليه مقر شركة "تاميل نادو للتنمية الصناعية" TIDCO، ومركزها للتصنيع المتقدم، وذلك للاطلاع على أحدث التقنيات الحديثة المستخدمة في تطوير وتنمية الصناعات المتقدمة والفضاء والسيارات الكهربائية.

ويضم وفد الدولة مشاركة أكثر من 27 ممثلاً عن جهات حكومية وشركات وطنية وخاصة من أبرزها وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، غرفة تجارة دبي، مجموعة شرف، مجموعة لولو العالمية، Emirates Development Bank (EDB)، Standard Chartered UAE، GFG Alliance، PGI Group، Wio Bank، WizzAir Abu Dhabi، إضافة إلى حضور 14 شركة صغيرة ومتوسطة إماراتية لعرض مشاريعها المبتكرة وتعزيز تواصلها مع المستثمرين المشاركين في النسخة الجديدة لحوارات "إنفستوبيا العالمية".

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