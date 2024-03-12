مسقط: تعزيزًا لجهوده البارِزة في رفع مستوى الوعي المُجتمعي بالتمويل الإسلامي، أطلق بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد و الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، مؤخرًا برنامج ( صيرفة ) بالتعاون مع هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية و الإسلامية (AAOIFI). والذي يستهدف المختصين في قطاع المالية الإسلامية من خلال سلسلة من الحلقات التدريبية حول معايير الأيوفي الشرعية.

ويعمل بنك نزوى، منذ بداية تأسيسه، كرائدٍ في تعزيز الوعي حول مبادئ الصيرفة الإسلامية من خلال برنامجه التثقيفي للصيرفة الإسلامية، والذي بدوره حظي بشكل بارز على قبول المجتمع، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه الجلسات التثقيفية أكثر من 10,000 فرد في أنحاء السلطنة. وياتي برنامج ( صيرفة ) تعزيزاً لجهود البنك الريادية لنشر الوعي بالصيرفة الإسلامية كما يعكس التعاون الإستراتيجي مع هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية و الإسلامية "الأيوفي" ، و الذي تم خلال النسخة الثامن عشر من أسبوع برامج التدريب والتأهيل والتمويل الإسلامي والذي عُقد في البحرين. تم بناء هذا التعاون تماشيًا مع أهداف بنك نزوى في تعزيز و تطوير البرنامج التثقيفي للصيرفة الإسلامية.

برنامج صيرفة يهدف إلى تعزيز الرحلة التثقيفية بتقديم من مدربين ذوي خبرة من بنك نزوى والذين تم اعتمادهم من قبل الأيوفي، وهم الدكتور منصور القضاة رئيس قسم الالتزام الشرعي ببنك نزوى، والفاضل محمد سجاري رئيس الهيكلة الشرعية، والفاضل منذر الغزالي مدير قسم مخاطر عدم الالتزام الشرعي، والفاضل مصطفى الناعبي نائب مدير التدريب الشرعي. حيث سيغطي البرنامج المعايير الشرعية للأيوفي في الوقت الذي سيحصل المشاركين شهادات معتمدة من قبل بنك نزوى والأيوفي، مما يُعزز إنجازهم بشكل أكبر.

و في تعليقه على إطلاق البرنامج، قال الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "الوعي المالي الإسلامي يُعد أمرًا حيويًا في بناء مُجتمعات قوية تحظى بأنظمة مالية تتوافق مع معتقداتها الدينية، ويعمل كدافع للرفاهية المالية الشخصية والجماعية. ونسعى من خلال برنامج صيرفة،لتزويد الأفراد بفهم شامل لمبادئ الصيرفة الإسلامية. حيث سيساعد البرنامج في تعزيز بيئة اقتصادية تتسم بالمرونة و القوة، حيث سيكون الأفراد والشركات أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية حكيمة مبنية على فهم رصين. وتعزز هذه المبادرة دورنا كمؤسسة مسؤولة اجتماعيًا، وتُساهِمُ بنشاط في تطوير المجتمعات التي نخدمها."

إن برنامج صيرفة لا يهدف إلى نقل المعرفة فحسب؛ بل يسعى إلى تعزيز و تمكين معارف المشاركين بممارسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفقا لمعايير الأيوفي. كما تم تصميمه بعناية فائِقة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المتخصصين بحيث يشمل الطلبة المتخصصين في مجال الصيرفة الإسلامية، وموظفي البنوك، والموظفين العاملين في المؤسسات المالية. الجدير بالذكر، قام البنك بتبسيط عملية التسجيل من خلال موقعه الإلكتروني، مما يُسهل عملية التسجيل للراغبين في الانضمام ويواصل بنك نزوى التزامه بتمكين المجتمعات بمعرفة تمويلية إسلامية شاملة، و يبذل جهودًا حثيثة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمبادئ الصيرفة الإسلامية و المساهمة بشكل فعّال في التقدم الاجتماعي والاقتصادي لسلطنة عُمان.

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