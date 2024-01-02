مسقط: في إطار إلتزامه الثابت نحو الابتكار المالي و النمو التعاوني، نجح بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد و الأكثر موثوقية في سلطنة عمان- في أداء دور مدير الإصدار بنجاح لإصدار صكوك من قبل الشركة العُمانية للصكوك السيادية - المُصدر والمُتعهد - و الذي انتهى في السابع من شهر ديسمبر هذا العام 2023. و نظرًا لبراعته المعهودة في الإدارة المالية ؛ تولى بنك نزوى أيضًا مسؤوليةً إضافية باعتباره البنك المُحصّل، مما يؤكِّدُ على التزام البنك بضمان توفير إدارة سلسة و فعّالة لإجراءات بهذا الحجم المالي الضخم.

تؤدي حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية دور مدير العهدة في إصدار الصكوك، وهو جزء أساسي من برنامج إصدار الصكوك بالريال العماني. يتضمن هذا الإصدار من السلسلة 7 للصكوك بقيمة 50 مليون ريال عماني، مع إمكانية توسيع حجم الإصدار إلى 100 مليون ريال عماني عبر خيار الزيادة. وتتكون شهادات الصكوك، المُنظمة على شكل صكوك الإجارة، بنسبة ربح تنافسية على مدى 7 سنوات من تاريخ الإصدار، مع توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي. كما تم إدراج الصكوك في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط مما يعزز إمكانية الوصول إليها في السوق. الجدير ذكره أن الإصدار حقق نجاحا ملحوظا بتجميع 143.6 مليون ريال عماني، حيث تمت تغطية الإصدار بثلاثة أضعاف تقريبا، مما أدى إلى تخصيص مبلغ 76.3 مليون ريال عماني.

وفي تعليقه على نجاح الإصدار، قال الفاضل سيف الرواحي مساعد مدير عام الاستثمار والخزينة و الخدمات المصرفية الحكومية و التمويل التجاري في بنك نزوى: "بإعتبارنا روّاد المشهد المصرفي الإسلامي في السلطنة؛ تمّكنا في بنك نزوى من خلال معرفتنا الراسخة في الصناعة المالية و خبرتنا العميقة في تفاصيل سوق رأس المال والتزامنا المستمر بالمعايير التنظيمية؛ من تسجيل إنجازات رائدة في سجل إصدار الديون وإدارة المخاطر، وتماشيًا مع الطلب المتزايد على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتماشى إصدار الصكوك الجديدة مع نهج البنك بتقديم فرص استثمارية مبتكرة ومجزية للسوق."

و أردف قائلاً: "إن الإصدار الناجح لهذه الصكوك يعِدُ بجلب فوائد اقتصادية كبيرة لسلطنة عُمان، حيث ستحظى قطاعات مختلفة بمساهمة حيوية من رأس المال، مما يعزز النمو الاقتصادي و الاستقرار المالي."

الجدير بالذكر أن إصدار الصكوك شهِدَ اشتراك مجموعة متنوعة من المستثمرين، مما يُظهر الاهتمام الواسع الذي حظي به الإصدارعبر مختلف القطاعات. حيث شملت الاشتراكات مؤسسات مالية وشركات التأمين والصناديق التقاعدية، مما يؤكّد على نجاح العرض بشكل عام.

إن الدور الرئيسي لبنك نزوى كمدير للإصدار بالإضافة إلى دوره كبنك محصل، لا يبرز فقط في تقديم حلول التمويل الإسلامي، بل أيضًا يجسد التزامه بتسهيل الصفقات المالية الاستراتيجية التي تسهم في النمو المستدام وازدهار الوطن. علاوة على ذلك، هذه الإنجازات الرائدة تظهر مهارة البنك في قيادة المعاملات المالية المعقدة، مما يعزز من مكانته كشريك موثوق في المشهد المالي الإسلامي.

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