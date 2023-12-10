مسقط: : تماشيًا مع جهوده المتواصلة لتوطيد علاقته مع زبائنه الكرام من خلال التواصل المستمر؛ يسر بنك ظفار أن يعلن عن الانتهاء بنجاح من مبادرة "ملتقى الريادة" التي أقيمت في جميع أنحاء سلطنة عمان لزبائنه من الخدمات المصرفية المتميزة، وتؤكد هذه المبادرة الإستراتيجية التزام البنك بمنح الأولوية لزبائنه الكرام.

ضمن سلسلة من الاجتماعات الفردية خلال الملتقى؛ تواصل فريق الريادة للخدمات المصرفية المتميزة مع زبائنهم لفهم تفضيلاتهم ومتطلباتهم. وتهدف هذه اللقاءات الشخصية إلى الحصول على رؤى قيمة حول احتياجات الزبائن وضمان تقديم مقترحات مخصصة بما تلبي الاحتياجات الفريدة لكل زبون. وقد تم عقد الاجتماعات في مختلف مناطق سلطنة عمان، بما في ذلك البريمي، وصحار، وإبراء، وعبري، ومسقط.

وقد تم خلال هذه اللقاءات عرض الخدمات والمنتجات التي يقدمها بنك ظفار لزبائن الخدمات المصرفية المتميزة، كما استمع فريق البنك إلى آرائهم وتوقعاتهم للإرتقاء بمستوى تجربة الزبائن المصرفية.

كما تؤكد هذه الاجتماعات المخصصة للزبائن على التزام بنك ظفار بفهم وتلبية التوقعات المتغيرة لزبائن الريادة للخدمات المصرفية المتميزة، وتعزز نهج البنك الذي يركز على الزبائن.

وقالت الفاضلة هند عبدالملك الصبّاغ، مساعد المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية المتميزة ببنك ظفار: "في بنك ظفار؛ نضع رضا زبائننا في جوهر كل ما نقوم به، وهذه اللقاءات تساعدنا ومدراء العلاقات الشخصية على فهم احتياجاتهم بشكل أفضل. فنحن نقوم بتصميم الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي تلبي احتياجاتهم اليومية وتتجاوز توقعاتهم، كما أننا نؤمن بأن الحصول على ملاحظاتهم مباشرة هي الطريقة المُثلى لتعزيز تجربتهم المصرفية. ولقد سُعدنا بالالتقاء بزبائننا والحديث معهم والاستماع إلى ملاحظاتهم."

ويقدم بنك ظفار لزبائن الريادة مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي صممت لتلائم نمط حياة زبائن الخدمات المصرفية المتميزة، التي تشمل بطاقة الخصم المباشر فيزا إنفينت، وبطاقة الخصم المباشر فيزا سيغنتشر، وبطاقة فيزا إنفينت الائتمانية، وبطاقة ماستركارد البلاتينية الائتمانية، والتي تقدم ميزات خاصة للحجز وقضاء أوقات ممتعة عند السفر، فضلًا عن التسوق، وحماية المشتريات، وتمديد ضمانها بالإضافة إلى الدخول إلى صالات رجال الأعمال في المطارات حول العالم وغيرها من الخدمات الحصرية. كما صمم بنك ظفار مجموعة من حلول التمويل التي تلبي كافة احتياجات زبائن الريادة والتي تتميز برسوم تأمين منخفضة وإجراءات سهلة وبسيطة، كما يقدم البنك لزبائن الريادة حسابات ودائع بمعدلات فائدة تنافسية، علاوةً على رسوم تأمين منخفضة.

نبذة عن بنك ظفار

يعد بنك ظفار أحد البنوك الرائدة في المنطقة، إذ يقدم خدمات مصرفية متكاملة لزبائنه من الشركات، والأفراد، وكذلك خدمات التمويل التجاري، كما يعمل على تلبية احتياجات الزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك، كما ويحرص البنك على تشجيع الابتكار وإثراء التجربة المصرفية للزبائن عبر المنتجات والخدمات المبتكرة، علاوةً على توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية، كما يسعى البنك لتحقيق رؤيته وتنفيذ استراتيجيته التشغيلية الشاملة والتي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك، وقد مكن ذلك بنك ظفار من تصدر قائمة أفضل البنوك في المنطقة.

كما يمتلك بنك ظفار شبكة فروع واسعة تصل إلى أكثر من 100 فرعًا (تشمل فروع بنك ظفار وميسرة) إضافة إلى ثلاثة فروع للأعمال التجارية. كذلك لدى بنك ظفار وميسرة شبكة أجهزة لأكثر من 300 (جهاز صراف آلي – جهاز إيداع نقدي - جهاز متعدد الإستخدام – جهاز تفاعلي متعدد الخدمات).

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