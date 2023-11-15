مسقط: يفخر بنك ظفار بالإعلان عن شراكته مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتعزيز تجربة الزبائن من خلال تقديم حلول الدفع المريحة. ويهدف هذا التعاون إلى توفير أجهزة نقاط البيع (POS) الحديثة في قاعة كبار الشخصيات في مسقط، مما يسمح للضيوف بإجراء عمليات دفع آمنة وسهلة.

وقد وقع الاتفاقية ممثلاً عن بنك ظفار الفاضل/ فيصل بن حمد الوهيبي - مدير عام الخدمات المصرفية الحكومية والاستثمار، وعن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الفاضل/ ناصر بن خميس السيابي - مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، حيث تعد هذه الإتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق سلسلة من النجاحات والتجارب الإيجابية لتسهيل إجراء معاملات الدفع للضيوف الكرام الذين يزورون صالة كبار الشخصيات بالوزارة.

علمًا بأن نظام الدفع عبر أجهزة نقاط البيع من بنك ظفار يضمن أن يتمكن الزبائن من تسوية الرسوم والمبالغ المستحقة بسهولة باستخدام أي بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمان، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للموظفين المعنيين في قاعة كبار الشخصيات. وفي شهر يونيو 2022، قدم البنك أيضًا أول نظام لنقاط البيع للأجهزة الذكية التي تدعم نظام أندرويد في سلطنة عمان، والذي يعتبر منخفض التكلفة ولا يحتاج إلى صيانة، حيث يتم قبول المدفوعات بسرعة وسهولة عبر أجهزتهم الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والتي تدعم تقنية NFC.

وحول توقيع الاتفاقية علق الفاضل/ فيصل بن حمد الوهيبي – مدير عام الخدمات المصرفية الحكومية والاستثمار ببنك ظفار بقوله: " يسعدنا التعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حيث يعكس ذلك التزامنا بتوظيف أحدث التقنيات لتقديم حلول تقنية متطورة وخدمات مبتكرة. ومن خلال هذا التعاون، يؤدي بنك ظفار دورًا حاسمًا في تحقيق رؤية عمان 2040 من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص."

يمتلك بنك ظفار شبكة فروع واسعة تصل إلى أكثر من 100 فرعًا (تشمل فروع بنك ظفار وميسرة) إضافة إلى ثلاثة فروع للأعمال التجارية. كذلك لدى بنك ظفار وميسرة شبكة أجهزة لأكثر من 300 (جهاز صراف آلي – جهاز إيداع نقدي - جهاز متعدد الإستخدام – جهاز تفاعلي متعدد الخدمات).

وتعد هذه الشراكة بين بنك ظفار ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني دليلاً على هدفهما المشترك المتمثل في تقديم تجارب استثنائية للزبائن الكرام وتعزيز المدفوعات الرقمية. ومن خلال تبني منهج يقوم على التقدم التكنولوجي وتعزيز التعاون، تعمل كلتا الجهتين على دفع سلطنة عمان نحو مستقبل أكثر شمولاً ويعتمد على التكنولوجيا الرقمية.

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