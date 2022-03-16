يؤكد "سوسيتيه جنرال الشرق الأوسط" على استراتيجية توسعه الإقليمي عبر ترقية ترخيصه بما يعكس نظرته التفاؤلية تجاه المنطقة

تأتي الخطوة الجديدة تأكيداً لثقة العملاء بالمنصة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي لاغتنام فرص النمو

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكّد مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، على ترقية ترخيص بنك "سوسيتيه جنرال"، إحدى مجموعات الخدمات المالية الأبرز في أوروبا والتي تطبق نموذجاً مصرفياً متنوعاً ومتكاملاً يجمع بين القوة المالية والخبرات المثبتة في الابتكار واستراتيجية للنمو المستدام.

وقامت "سلطة دبي للخدمات المالية" بترقية ترخيص "سوسيتيه جنرال" إلى الفئة 2 التي تتيح له القيام بعمليات الإقراض محلياً، في خطوة تؤكد على التزامه الراسخ بتنمية أعماله الإقليمية انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

وبهذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يواصل مركز دبي المالي العالمي توطيد علاقاته القائمة مع المؤسسات المالية الطامحة إلى توسيع أعمالها، والتي تبدي ثقة راسخة بخدمات المركز وتستفيد من منظومته الرائدة للخدمات المالية، إلى جانب إطاره القانوني والتنظيمي المتميز. ونغتنم هذه الفرصة لتهنئة بنك ’سوسيتيه جنرال‘ الذي يعتبر واحداً من أقدم عملاء المركز بحصوله على هذه الترقية ونتطلع قدماً لمواصلته لمسيرة النجاح المتميزة التي يشهدها."

من جانبه، قال إيمريك أرنو، الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة لدى "سوسيتيه جنرال الشرق الأوسط": "تجسد ترقية الترخيص خطوة طبيعية يتخذها ’سوسيتيه جنرال الشرق الأوسط‘ بعد حضوره الفعلي في المنطقة لمدة تزيد عن 25 عاماً، الأمر الذي يعكس نضج مؤسستنا وطموحاتنا للتوسع في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي ومصر. ونثمن عالياً ثقة مركز دبي المالي العالمي بنموذج عملنا. وتأتي هذه الترقية انسجاماً مع استراتيجية النمو الإقليمي التي نطبقها وتركز على تقديم الاستشارات وترتيب صفقات التمويل الضخمة وغيرها الكثير، ومن شأنها تمكيننا من تقديم مستويات أفضل من الخدمة لعملائنا في المنطقة بينما نتجه جميعاً نحو مستقبل أكثر استدامة."

ويؤكد "سوسيتيه جنرال الشرق الأوسط" على استراتيجيته الطموحة للتوسع في المنطقة في ظل نظرة تفاؤلية قوية، ويتطلع قدماً لتسريع وتيرة التقدم على صعيد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022، وهي معايير مدمجة في قرارات الإقراض التي يتخذها البنك. وباعتبارها جهة رائدة في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، تمتلك المجموعة كافة الإمكانات التي تتيح لها لعب دور الشريك المفضل في سياق مسيرة التحول في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 7.7 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 18 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يبلغ تعداد القوى العاملة فيه قرابة 30,000 مهني لدى أكثر من 3600 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

عمر نصرو

أصداء بي سي دبليو/ +9714 4507 600

omar.nasro@bcw-global.com

www.asdaa-bcw.com / www.arabyouthsurvey.com

طارق كيوان

سلطة مركز دبي المالي العالمي / مدير الاتصال المؤسسي

+971 4 263 4542/Tarek.kiwan@difc.ae