سيصبح بنك رأس الخيمة الوطني أول بنك إماراتي يمكّن منصة "كراكن" من تقديم تداول أصول رقمية بالدرهم الإماراتي بطريقة الاستثمار الشفّاف والفّعّال، في الوقت الذي تخطو فيه الإمارات خطوات واسعة لتحقيق رؤيتها في أن تصبح مركزًا عالميًا للأصول الإفتراضية

أبوظبي، 18 يوليو 2022 - أعلن اليوم بنك رأس الخيمة الوطني ومنصة كراكن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (كراكن)، واحدة من أكبر منصات تداول الأصول الرقمية العالمية أنه أصبح بإمكان المقيمين في دولة الإمارات قريبا تداول الأصول الافتراضية بالدرهم الإماراتي باستخدام حسابهم المصرفي المحلي. ويتماشى هذا الإعلان مع التزام البنك بالابتكار وتقديم خدمات مصرفية أفضل. وبصفته بنكاً خاضعاً لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يتيح بنك رأس الخيمة الوطني لبورصة "كراكن" المرخصة من سوق أبوظبي العالمي، تمكين عملائها المقيمين في الإمارات من تمويل حساب عملاتهم المشفرة عبر تحويل الأموال المحلي من أيّ بنك داخل الدولة. وقد كانت "كراكن" أول بورصة عالمية تحصل على ترخيص كامل لتداول أصول افتراضية مرخصة في سوق أبوظبي العالمي.

ينبغي على المقيمين في الإمارات الذين يتداولون الأصول الإفتراضية في الوقت الحالي استخدام البنوك أو البنوك المراسلة الأجنبية خارج الإمارات لتمويل تداولهم ويتكبّدون بالتالي تكاليف ورسوم صرف عملات أجنبية عالية، ويواجهون فترات انتظار طويلة (تزيد عن 24 ساعة)، والتي تخضع لإدارة الأصول لدول أجنبية. من خلال هذا الحلّ المبتكر، سيتمكّن المقيمون في دولة الإمارات من التداول بشكل أسرع وبتكلفة أقلّ وهم متواجدون داخل الدولة.

وفي تعليقه، قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "نفخر بأن نكون أول بنك في الإمارات يمكّن منصة "كراكن" من تقديم حلّها لمستثمري العملات الإفتراضية المقيمين داخل الدولة. وتعدّ هذه خطوة أخرى نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تبسيط الخدمات المصرفية وتسهيلها من خلال الابتكار. إنّ دولة الإمارات العربية تبرز كمركز عالمي لقطاع الأصول المشفرة والافتراضية. وسوف يتيح هذا الحل المبتكر لمستثمري "كراكن" المقيمين في الإمارات تداول الأصول الإفتراضية بشفافية وكفاءة من خلال بورصة أصول رقمية خاضعة لتنظيم سوق أبوظبي العالمي وقادرة على

التحويل بين الدرهم الإماراتي والعملات المشفرة عبر قناة مصرفية منظّمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي."

وأضاف راحيل قائلاً: "يسعدنا دعم رؤية الإمارات بأن تصبح مركزاً عالمياً للأصول الأفتراضية، ونحن على ثقة بأنّ هذه الخدمة ستوفر حلاً أبسط وأسرع وأقلّ كلفة للمقيمين بالإمارات."

من جهته، قال بنجامين أمبين، الرئيس التنفيذي لكراكن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعدّ "كراكن" إحدى أكبر بورصات الأصول الإفتراضية وأكثرها موثوقية على مستوى العالم. حيث سوف يتمكن المستثمرون في الإمارات من الاستثمار في سوق العملات الرقمية. الحل الذي نقدمه يتسم بالأمان والكفاءة وبتكلفة منخفضة. فنحن نسعى مع شركائنا في بنك رأس الخيمة الوطني وتحت إشراف سوق أبوظبي العالمي، إحدى أبرز الهيئات المنظمة، إلى جعل رؤيتنا لتداول العملات الرقمية بالدرهم الإماراتي حقيقة ملموسة."

وصرّح سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، قائلاً: "نهنئ بنك رأس الخيمة الوطني ومنصة "كراكن" على هذه الشراكة الناجحة التي تعكس ازدهار منظومة الأصول الافتراضية في أبوظبي والثقة التي تضعها المؤسسات المالية في الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي. وبصفتنا مركزاً مالياً دولياً والمؤسسة الأبرز في المنطقة لتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية، نعتبر هذه الشراكة خطوة لافتة ترسّخ مكانة أبوظبي كمحفّزة للابتكار في الأصول الافتراضية والرقمية."

#بياناتحكومية

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حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فحسب ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة. إضافة إلى تقديمه مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد، رفع البنك حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات خلال السنوات الأخيرة. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر قسم "الخدمات المصرفية الإسلامية"، من خلال فروعه الـ 27 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الخدمات المصرفية الرقمية. يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية". ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على "تويتر" و"فيسبوك" من خلال twitter.com/rakbanklive و facebook.com/rakbank.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

إيناس مسايدي

قسم التواصل المؤسسي

بنك رأس الخيمة الوطني

متحرك: 971564886411

Inass.Msaidi@rakbank.ae

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

افتُتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقراً له، في 21 أكتوبر 2015. وتأسّس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة الأعمال، وحلقة وصلٍ استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول وتداول المشتقات المالية والسلع والابتكار المالي والاستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتار (14.1 كلم مربع).

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل والابتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لأربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":(ADGM) Market Global Dhabi @Abu.

* المصدر: جوائز "جلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

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