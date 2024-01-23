رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: عقد بنك رأس الخيمة الوطنية شراكة حصرية مع بلايتوميك (Playtomic)، في تحالف استراتيجي يؤكد على التزام البنك برفاه عملائه وتعزيز نمط حياتهم، حيث يقدم تطبيق الهاتف الذكي طريقة جديدة لممارسة رياضات المضرب ومنها البادل من خلال التعرف على أشخاص جدد واللعب معهم. ومن خلال هذه الشراكة، يقدم بنك رأس الخيمة الوطني لحاملي بطاقاته عضوية مميزة مجانية في بلايتوميك، إلى جانب الاستفادة من تخفيضات مغرية على حجوزات الملاعب. وتضمن هذه المبادرة حصول عملاء البنك على فرص حصرية يحافظون بها على صحتهم وعافيتهم ونمط حياة نشط.

يعتبر تطبيق بلايتوميك الرائد أول وأكبر تطبيق جامع لألعاب البادل والتنس، ويضم 1.7 مليون مستخدم في أكثر من 1900 مدينة حول العالم. وفي دولة الإمارات، يغطي التطبيق نحو 90% من أنشطة ألعاب المضرب، حيث تضم شبكة بلايتوميك أكثر من 450 ملعباً للبادل و170 نادياً، مما يؤكد على دوره المهم في المشهد الرياضي العالمي.

يقول شهزاد حميد، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني: "طموحنا هو تنويع خدماتنا لعملائنا بما يتجاوز تقديم المنتجات المالية. ومن خلال التحالف الاستراتيجي مع بلايتوميك، ينصب تركيزنا على تقديم تجارب ترفيهية فريدة من نوعها مثل إتاحة ممارسة العملاء لرياضة البادل". وتتمثل رؤية شهزاد في تعزيز الخدمات المصرفية لتتماشى مع تحسين نمط الحياة ومواكبة تفضيلات العملاء، وإظهار الالتزام بالتحسين والتطوير المتواصل وجعل الخدمات المصرفية تجربة تتجاوز تلبية الاحتياجات المالية.

ومن جانبه، يقول لويس إسكوبار، مدير مناطق شمال أوروبا والشرق الأوسط وجنوب إفريقيا في بلايتوميك: "بهذه الشراكة التاريخية، يسعدنا انضمام عملاء بنك رأس الخيمة الوطني إلى عائلة بلايتوميك الأكبر والأسرع نموًا في العالم للاعبي رياضات المضرب. وتعد إتاحة عضوية مميزة في التطبيق بمثابة إضافة ذات قيمة كبيرة لعملاء البنك، تعزز تجربتهم المصرفية وتطورها لتكون أكثر شمولاً وجاذبية. وهي حقيقة توضح مدى اهتمام البنك برفاه عملائه، وعدم اقتصار العلاقة معهم على تغطية المعاملات المالية".

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بنك رأس الخيمة الوطني

يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني واحداً من أقدم وأعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ تأسيسه في عام 1976، شهد البنك سلسلة من التحولات المهمة كما كانت له انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فحسب ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة. واليوم، يقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات لعملائه في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة فروعنا، وفريق مبيعاتنا عبر الهاتف المتحرك، وحلولنا الرقمية الرائدة على مستوى القطاع. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر قسم "الخدمات المصرفية الإسلامية". بنك رأس الخيمة الوطني هو شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية". لمزيد من المعلومات:

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